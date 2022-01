Auréolé d'un titre de champion de Belgique, Bruges pourrait compter un nouveau Soulier d'or, ce mercredi soir. Mais De Ketelaere, Vanaken et Lang pourraient se voler des voix, ce qui maintient Onuachu, auteur d'un excellent début d'année civile, dans la course.Si ces quatre-là partent avec une longueur d'avance, une surprise n'est pas à exclure. Une chose est certaine, le vainqueur se trouve parmi les onze noms cités ci-dessous. Selon vous, lequel mérite le plus de remporter le trophée individuel le plus prestigieux du foot belge ?