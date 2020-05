Revisitez la grande et les petites histoires du sport au travers de nos quizz 20-20.

C’est un joueur à part, recherché par tout entraîneur et adulé par tous les supporters. Les foules se lèvent pour lui. On l’appelle le "finisseur", le "renard des surfaces", le "killer" ou tout simplement… le buteur. Voici un questionnaire sur les attaquants qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire du championnat de Belgique en inscrivant plus de 100 buts dans notre compétition.