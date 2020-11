À la recherche de son glorieux passé pendant de trop longues saisons, l’Antwerp a retrouvé sa place dans les hautes sphères du football belge.

Voici 20 questions qui retracent chronologiquement l’histoire du Matricule 1 au sein de notre championnat.

1 Plus vieux club de Belgique, l’Antwerp a l’honneur en 1895…

a) de jouer le premier match de l’histoire du championnat de Belgique

b) d’entendre la Brabançonne avant ses rencontres

c) de recevoir le Matricule 1 avant de commencer le premier championnat

d) de jouer ses matches en la présence du Roi Léopold II

2 En quelle année le club remporte-t-il son premier titre de champion de Belgique ?

a) 1989

b) 1909

c) 1929

d) 1939

3 Ce premier sacre, il l’obtient au terme d’un test-match disputé contre une autre équipe anversoise. Quel club est défait par le Great Old ?

a) Berchem

b) Beerschot

c) Belgica Edegem

d) Tubantia Borgerhout

4 En raison d’un conflit interne, le club dispute cette première campagne victorieuse sous une autre appellation officielle qu’il ne porte que quelques mois. Laquelle ?

a) Antwerp Football and Running Club

b) Royal Football Athletic Antwerp

c) Royal Antwerp Sport’s Club

d) L’Antwerp

5 Les Anversois remportent leur quatrième et dernier titre de champion en 1957. Quel âge à leur entraîneur, l’Anglais Harry Game ?

a) 23 ans

b) 33 ans

c) 63 ans

d) 73 ans

6 Le premier championnat professionnel est remporté en 1975 par le RWDM. À quelle place finit le Great Old ?

a) 2e place

b) 20e et dernière place

c) 5e place

d) 17e place, la première de non-relégable

7 Avant la 10e journée de 2020-21, il fallait remonter à la saison 1987-88 pour trouver trace d’un classement où l’Ant-werp occupait seul la première place. Quel joueur allemand transféré au Bosuil au début de cette saison-là hausse considérablement le niveau de jeu de l’équipe ?

a) Ralf Geilenkirchen

b) Mario Krohm

c) Hans-Peter Lehnhof

d) Jürgen Müller

8 En 1988, quel est le dernier Anversois à devenir meilleur buteur de la Division 1 ?

a) Marc Van der Linden

b) Francis Severeyns

c) Jan Poortvliet

d) Nico Claesen

9 En 1991, quel joueur hollandais quitte le RAFC après y avoir joué cinq ans et marqué 42 buts en championnat pour prendre la direction de Sclessin ?

a) Roger Raeven

b) Frans van Rooij

c) Henk Vos

d) Björn van der Doelen

10 Le 10 septembre 1994, Ratko Svilar, le joueur le plus âgé de l’histoire du championnat, dispute son dernier match dans les buts anversois à l’âge de…

a) 42 ans 2 mois et 2 jours

b) 43 ans 3 mois et 3 jours

c) 44 ans 4 mois et 4 jours

d) 45 ans 5 mois et 5 jours

11 En mai 1998, le club termine dernier et descend. Il remonte deux ans plus tard. Entre 1901 et 2000, combien de fois un championnat de D1 s’est-il déroulé sans l’Ant-werp ?

a) 2 fois

b) 4 fois

c) 8 fois

d) 10 fois

12 Quand il fait son retour en D1 en 2000, l’Ant-werp peut compter sur l’apport de joueurs prêtés par un célèbre club anglais avec qui il a signé un accord de partenariat. De quel club s’agit-il ?

a) Liverpool

b) Tottenham

c) Aston Villa

d) Manchester United

13 Le RAFC quitte de nouveau l’élite en 2004. Quel coach francophone ne peut empêcher la culbute de son équipe en D2 ?

a) Etienne Delangre

b) Jean Thissen

c) Robert Waseige

d) Marc Grosjean

14 Les Anversois attendent treize ans avant de retrouver la Jupiler Pro League. Quel est leur premier adversaire, en juillet 2017 ?

a) Anderlecht, le champion en titre

b) Bruges, le futur champion

c) Eupen, qui était monté un an plus tôt au détriment de l’Antwerp

d) Le Standard, l’ancien club de son nouveau directeur sportif

15 Le 26 mai 2019, quel joueur marque après 8 secondes contre l’Antwerp le but le plus rapide de l’histoire de notre championnat ?

a) Loïs Openda

b) Victor Osimhen

c) Renaud Emond

d) Ivan Santini

16 La saison dernière, le Club Bruges a subi sa seule défaite à Anvers. Mais depuis quelle saison le Matricule 1 n’a-t-il plus gagné en déplacement chez les Blauw en Zwart ?

a) 1969-70

b) 1979-80

c) 1989-90

d) 2000-01

17 Quel joueur anversois est récompensé pour ses bonnes prestations en championnat en terminant à la deuxième place du Soulier d’or 2019

a) Lior Refaelov

b) Sinan Bolat

c) Faris Haroun

d) Dieumerci Mbokani

18 En août 2020, l’Antwerp a débuté sa…

a) 80e saison en D1

b) 90e saison en D1

c) 100e saison en D1

d) 110e saison en D1

19 Après la victoire de dimanche dernier à domicile contre le Beerschot, à combien de matches s’élève sa série d’invincibilité au Bosuil ?

a) 25 matches

b) 20 matches

c) 15 matches

d) 10 matches

20 Quel joueur détient le record de matches de championnat disputés avec l’Antwerp depuis que le foot est professionnel en Belgique, avec 408 apparitions ?

a) Rudi Smidts

b) Wim Kiekens

c) Geert Emmerechts

d) Harry Cnops

Réponses:

1 : a. 2 : c. 3 : b. 4 : d. 5 : b. 6 : a. 7 : c. 8 : b. 9 : b. 10 : c. 11 : b. 12 : d. 13 : d. 14 : a. 15 : b. 16 : c. 17 : d. 18 : c. 19 : b. 20 : a.