Radja Nainggolan (33 ans) rentre au pays. Ce vendredi, l’ex-Diable rouge qui vient de casser son contrat à l’Inter Milan, prend l’avion pour Anvers. Ce week-end, il va signer pour deux ans à l’Antwerp. Il suscitait aussi de l’intérêt d’autres clubs d’Italie et du Moyen-Orient, mais surtout de Besiktas, où il pouvait gagner plus d’argent. Mais le président de l’Antwerp, Paul Gheysens, a fait un gros effort : Radja peut gagner 4 millions en deux ans. Détail croustillant : il a été formé au Beerschot et est encore ambassadeur du club du Kiel.

Yves Taildeman