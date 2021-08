C’est fait ! Le transfert que nous vous annoncions ce vendredi matin s’est officialisé dans le courant de la journée. Radja Nainggolan a signé pour deux ans à l’Antwerp. Il devient le joueur le mieux payé de l’histoire de notre championnat belge.

Jusqu’à présent, les plus gros salaires appartenaient à Simon Mignolet (3,4 millions brut par an au Club Bruges) et Adrien Trebel (2,7 millions à Anderlecht). Radja Nainggolan gagnera nettement plus Trebel et un peu plus que Mignolet. Donc, entre 3,5 et 4 millions brut. À l’Inter Milan, il touchait 4 millions… net.



