Le joueur autrichien a confirmé jeudi sur Instagram qu'il quittera le club au terme de cette saison. Holzhauser, 29 ans, possède une clause dans son contrat qui lui permet de quitter gratuitement le Beerschot en cas de relégation. Arrivé chez les Rats en 2019, l'Autrichien s'était fait connaître lors de la saison 2020-2021 lors du retour du Beerschot en D1A en inscrivant 16 buts et délivrant 16 assists. Des statistiques qui lui avaient permis de terminer deuxième du classement du Soulier d'Or 2020 derrière Lior Refaelov et d'obtenir une première cap en équipe nationale autrichienne.

Cette saison, le milieu s'est montré moins décisif pour le Beerschot avec seulement 3 buts et 7 assists et n'a pas pu éviter la descente du club en D1B. "Après trois ans, ce beau chapitre se termine pour moi cet été", a écrit Holzhauser sur Instagram. "Je ne garderai que de bons souvenirs de cette période dans ce club spécial. Je remercie tous les entraîneurs, supporters et surtout les équipiers des dernières années. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et je suis sûr que l'on se reverra un jour."