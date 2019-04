La Pro League a dévoilé le nom des candidats au trophée du Footballeur pro, remis lundi prochain, à Bruxelles.

Les Genkois Pozuelo et Malinovskyi tenteront de priver le Brugeois Vanaken, tenant du titre, d’un fantastique triplé, lui qui est aussi Soulier d’or. Chez les entraîneurs, Clement part favori face à Bölöni et Leko. Même topo pour l’espoir de l’année où Berge a de bonnes chances face aux Belges Vanheusden et Verschaeren. Genk pourrait même remporter le trophée du… meilleur terrain. Les pelouses d’OH Louvain et de l’Antwerp postulent aussi.

Enfin, ce sont Visser, Lambrechts et Vandriessche qui se disputeront le titre d’arbitre de l’année. Lardot, pourtant notre numéro 1, ne figure curieusement pas parmi les nommés.