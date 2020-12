Il y a quelques mois, quand on pensait à l’Antwerp, on pensait principalement aux buts de Dieumerci Mbokani. Désormais, on pense aussi et surtout au génie d’un certain Lior Refaelov.

Acteur majeur de l’excellent début de saison du Great Old avec huit buts et quatre assists, l’Israëlien de 34 ans voit la vie de manière ultra-positive. Tout l’inverse de son dernier test Covid, qui l’angoissait un peu vu le récent cas positif de Pieter Gerkens, samedi dernier. Cela signifie que le numéro 11 anversois pourra jouer ce jeudi à Tottenham. Sauf si Ivan Leko décide de le laisser au repos pour le préserver pour le match face au Club Bruges de dimanche.