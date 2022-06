Ce lundi, Anderlecht, le Club Bruges, l’Union SG, l’Antwerp, Genk et Malines ont été les derniers à renouer avec la pelouse. Dix clubs (sur 18) reprennent avec un nouvel entraîneur. Tandis que certains doivent encore déterminer s’ils partiront effectivement en stage, le calendrier des amicaux de plusieurs clubs doit encore être peaufiné. Tour d’horizon des préparations de chacun.

Anderlecht

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Anderlecht - Saint-Trond (25/06), Anderlecht - Nordsjaelland (09/07), Venlo - Anderlecht (12/07), Anderlecht - Lyon (16/07).

Stage : à Horst (Pays-Bas) du 07/07 au 12/07.

Antwerp

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Antwerp - Hoogstraten (25/06), Antwerp - Malines (02/07), Antwerp - Viktoria Plzen (09/07), Antwerp - à déterminer (15/07).

Stage : à Waidring (Autriche) du 04/07 au 10/07.

Charleroi

Reprise des entraînements : 17 juin.

Matchs amicaux : Racing Lëtzebuerg - Charleroi (25/06), Zulte Waregem - Charleroi (29/06), OH Louvain - Charleroi (02/07), Seraing - Charleroi (08/07), Deinze - Charleroi (13/07).

Stage : à Garderen (Pays-Bas) du 17/07 au 23/07.

Cercle Bruges

Reprise des entraînements : 13 juin.

Matchs amicaux : Monaco - Cercle Bruges (25/06), PSV - Cercle Bruges (02/07), Nice - Cercle Bruges (09/07), Dender - Cercle Bruges (16/07).

Stage : à Monaco du 04/07 au 08/07.

Club Bruges

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Club Bruges - THES Sport (25/06), Club Bruges - Lierse (29/06), Club Bruges - Beerschot (02/07), Club Bruges - Copenhague (09/07), Club Bruges - Utrecht (13/07).

Stage : à Wageningen (Pays-Bas) du 04/07 au 09/07.

Courtrai

Reprise des entraînements : 12 juin.

Matchs amicaux : Courtrai - NS Heule 7-0, Coutrai - Malines (25/06), Dordrecht - Courtrai (02/07), Beveren - Courtrai (08/07), Courtrai - Virton (09/07), Club NXT - Courtrai (15/07), Courtrai - à déterminer (16/07).

Stage : à Burgh-Haamstede (Pays-Bas) du 28/06 au 02/07.

Eupen

Reprise des entraînements : 13 juin.

Matchs amicaux : à déterminer.

Stage : à déterminer.

Genk

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Termien - Genk (25/06), Heist - Genk (02/07), Utrecht - Genk (06/07), Genk - à déterminer (09/07), Genk - à déterminer (16/07).

Stage : à Alkmaar (Pays-Bas) du 04/07 au 09/07.

La Gantoise

Reprise des entraînements : 15 juin.

Matchs amicaux : Dikkelvenne - La Gantoise 0-6, Westerlo - La Gantoise (24/06), La Gantoise - Hajduk Split (01/07), La Gantoise - Midtjylland (09/07).

Stage : à Stegersbach (Autriche) du 27/06 au 05/07.

Malines

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Courtrai - Malines (25/06), Antwerp - Malines (02/07), Malines - Go Ahead Eagles (06/07), Malines - Helmond Sport (09/07), Malines - à déterminer (09/07), Malines - RWDM (13/07), Malines - Fortuna Sittard (16/07), Malines - Wolfsbourg (16/07).

Stage : à Alkmaar (Pays-Bas) du 27/06 au 02/07.

OH Louvain

Reprise des entraînements : 8 juin.

Matchs amicaux : OH Louvain - Kessel-Lo 5-0, OH Louvain - RFC Liège (23/06), OH Louvain - Charleroi (02/07), OHL - Beerschot (06/07), OH Louvain - à déterminer (09/07), OH Louvain - à déterminer (13/07), OH Louvain - Leicester (16/07).

Stage : à Horst (Pays-Bas) du 17/06 au 24/06.

Ostende

Reprise des entraînements : 13 juin.

Matchs amicaux : Oudenburg - Ostende 0-12, Zwevezele - Ostende 0-15, Harelbeke - Ostende (24/06), Torhout - Ostende (25/06), Amiens - Ostende (01/07), Audenarde - Ostende (02/07), Deinze - Ostende (08/07), Zulte Waregem - Ostende (09/07), Ostende - Vitesse (17/07).

Stage : pas de stage.

Saint-Trond

Reprise des entraînements : 7 juin.

Matchs amicaux : Saint-Trond - Zepperen-Brustem 2-2, Tirlemont - Saint-Trond 3-1, Anderlecht - Saint-Trond (25/06), Standard - Saint-Trond (29/06), Saint-Trond - Seraing (13/07).

Stage : à Bad Häring (Autriche) du 30/06 au 09/07.

Seraing

Reprise des entraînements : 11 juin.

Matchs amicaux : Verlaine - Seraing 1-2, FC Wiltz - Seraing (22/06), Differdange - Seraing (02/07), Seraing - Charleroi (08/07), Saint-Trond - Seraing (13/07).

Stage : à Metz (France) du 20/06 au 27/06.

Standard

Reprise des entraînements : 15 juin.

Matchs amicaux : Manage - Standard (23/06), Standard - Saint-Trond (29/06), Standard - RWDM (02/07), Standard - Mönchengladbach (16/07).

Stage : aux Pays-Bas du 04/07 au 10/07.

Union Saint-Gilloise

Reprise des entraînements : 20 juin.

Matchs amicaux : Rebecq - Union SG (28/06), Deinze - Union SG (02/07), Brighton - Union SG (09/07), Feyenoord - Union SG (16/07).

Stage : pas de stage.

Westerlo

Reprise des entraînements : 11 juin.

Matchs amicaux : Westerlo - City Pirates 11-0, Westerlo - La Gantoise (24/06), Westerlo - Maccabi Tel Aviv (02/07), Westerlo - Lommel (08/07), Westerlo - Vitesse (08/07), Westerlo - Beerschot (16/07).

Stage : à Arnhem (Pays-Bas) du 03/07 au 10/07.

Zulte Waregem

Reprise des entraînements : 9 juin.

Matchs amicaux : Audenarde - Zulte Waregem 0-5, Harelbeke - Zulte Waregem (22/06), Sparta Petegem - Zulte Waregem (25/06), Zulte Waregem - Charleroi (29/06), Ostende - Zulte Waregem (09/07), Zulte Waregem - Valenciennes (16/07).

Stage : pas de stage.