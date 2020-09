En point d'orgue de cette 5e journée, le Sporting d'Anderlecht tentera dimanche de décrocher sa première victoire sous l'ère Vincent Kompany à l'occasion d'un duel contre le Cercle de Bruges, bonne surprise de ce début de saison. L'autre particularité du weekend réside dans le fait que les supporters pourront à nouveau se rendre, de manière limitée, dans les stades.

Débuté à huis clos en raison du coronavirus, le championnat de Belgique pourra désormais, en respectant strictement les protocoles des autorités, accueillir à nouveau des spectateurs dans les stades. Après deux partages pour débuter sa première expérience sur un banc de touche, Vincent Kompany aura sûrement à cœur de signer sa première victoire en tant que T1. Pour ce faire, le RSCA devra se montrer plus réaliste et imperméable que contre Mouscron (1-1) et à Ostende (2-2) avant la trêve. Les Bruxellois devront se méfier du Cercle, qui a notamment battu l'Antwerp (2-1) et Malines (2-3). Les deux équipes occupent les 7e et 8e places avec 6 points.

Vendredi, un duel entre Eupen et La Gantoise ouvrira le bal. Après trois défaites inaugurales, les Gantois se sont rassurés en battant Malines (1-0) il y a deux semaines. Les troupes de Laszlo Bölöni n'auront pas le droit à l'erreur en visite chez de Pandas toujours en quête de leur premier succès. Samedi, Malines - Ostende débutera sur le coup de 16h15 avant le déplacement du Standard à Oud-Heverlee Louvain (18h30). Les Liégeois, avec un bilan de 10 points sur 12, pointent à la deuxième place du classement. Parfois fébrile loin de ses bases lors du défunt exercice, le Standard reste sur des succès à Waasland-Beveren (1-2) et au Beerschot (0-3). Dans la foulée, le Club de Bruges défiera Waasland-Beveren. Les champions en titre sont moins sereins que la saison dernière, comme le démontrent leurs deux défaites à domicile depuis l'entame du championnat. Dimanche, l'Antwerp, 4e la saison dernière, se rendra au Stayen pour affronter Saint-Trond. Le Great Old, 13e avec 4 points, accuse déjà trois longueurs de retard sur le top-4. Le Sporting de Charleroi, leader avec un bilan immaculé (12/12), tentera de poursuivre sur sa lancée. Pour y parvenir, l'équipe de Karim Belhocine devra s'imposer sur le terrain de Zulte Waregem. Courtrai, suprenant 4e, aura l'occasion de continuer à engranger des points lors de la réception de la lanterne rouge, Mouscron. Lundi, le match entre le Beerschot, 3e, et Genk, champion 2018-2019, viendra ponctuer la 5e journée. Promus, les Anversois réalisent un très bon début de saison alors que les Limbourgeois pointent seulement à la 10e place et n'ont plus gagné depuis la première journée.