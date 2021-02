Une course pour obtenir le record de précocité ? Will Still dirigera les Rats ce dimanche dans le derby anversois, tandis que son petit frère sera assis sur le banc de l’Antwerp, aux côtés de Franky Vercauteren. Malgré leur carrière de joueur plutôt modeste, les deux Brabançons ont su se frayer un chemin dans le monde du football professionnel.

À 28 ans, Will Still a même endossé le costume de T1, après avoir commencé comme analyste vidéo à Saint-Trond avec Yannick Ferrera, être devenu son adjoint au Standard où il a remporté la Coupe de Belgique, puis avoir assumé le rôle d’assistant au Lierse et au Beerschot. Un exploit qui ne surprend pourtant pas ceux qui l’ont vu faire ses premiers pas balle au pied.