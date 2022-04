Kouamé : "On n'était pas dans le match en première mi-temps. On voulait vraiment cette qualification, on l'a eue donc on est content. On n'était bien rentré dans le match, c'était mieux après et ça s'est vu. On a marqué deux goals puis on a bien tenu quand ils ont réduit le score. On n'a rien à perdre dans ces Playoffs 1, on est 3ème et on veut aller loin. Je vais maintenant aller fêter ça avec les supporters."



Kompany : "Je suis content pour les gars, il y avait beaucoup d'émotions dans cette rencontre. Il faut respecter la victoire, on a gagné donc on est content. On le sera encore ce soir et demain on se concentrera sur la prochaine rencontre. Tout n'a pas été parfait, comme toujours dans ces matchs là, mais je suis surtout content de la réaction. L'entame n'était pas idéale, mais on a bien géré le match par la suite. J'ai été très calme à la mi-temps, j'ai surtout insisté sur les deuxièmes ballons, qu'on perdait trop souvent. Dès qu'on a été plus agressif, on a repris le contrôle du match."

Vanhaezebrouck : "On savait que Courtrai avait des problèmes depuis janvier, on n'est donc pas étonné par ce résultat. Bravo néanmoins à eux pour s'être battu jusqu'au bout. Bravo aussi à mon équipe qui aura tout donné. Anderlecht mérite sa place. L'année passée, il fallait 55 points pour être en Playoffs 1, on en a pourtant 62. On a manqué d'efficacité en première partie de saison et il y avait beaucoup d'absents en janvier. Dès février, on a été meilleur."

Bayat : "C'était un grand Charleroi donc je suis forcément très heureux. J'attendais que les joueurs montrent qu'ils méritent leur place. Bayo trouve ses marques de plus en plus et marque de plus en plus. Je tiens à préciser qu'on finit 6ème. Dans l'ancienne formule, nous aurions fini une nouvelle fois en PO1, c'est important à signaler."



Pavlovic : "On a pris 3-0 donc on ne le vit forcément pas bien. On n'a pas fait ce qu'il fallait, le résultat est là. On veut déjà commencer la saison prochaine et profiter des quatre prochaines semaines pour la préparer au mieux. On n'était pas au niveau, on n'a pas été assez bon. "

Mignolet : "Depuis l'arrivée du nouvel entraineur, on ne donne pas beaucoup d'occasions aux adversaires et on joue avec beaucoup de possession. Défensivement on est très fort et on a la qualité de l'autre côté du terrain pour marquer plein de goals. On a maintenant une semaine de repos et on doit continuer à jouer comme on le fait depuis plusieurs semaines."

Vanzeir : "C'était magnifique de retoucher le terrain, ça faisait longtemps. Je me sens très bien. J'ai aidé l'équipe et j'ai créé quelques occasions, ça donne confiance pour les prochains matchs. On a eu assez d'occasions pour gagner, mais on manque d'efficacité. On joue bien pourtant. On va montrer pendant les Playoffs 1 qu'on est toujours là. C'est dommage que le match se finisse comme ça, mais maintenant on attend la décision et on verra bien."