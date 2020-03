L'ancien international néerlandais estime que les deux pays ont à y gagner.

Se rapproche-t-on de la création de la BeneLeague, un championnat commun entre la Belgique et les Pays-Bas ? Cela fait quelques années que l'idée fait son chemin et de plus en plus d'acteurs du foot dans les plats pays y sont favorables.

Le dernier à voir un avantage conséquent d'une fusion de nos deux championnats n'est autre que Robin Van Persie. L'international néerlandais, qui compte 102 caps avec les Oranje a rangé ses crampons cet été après une ultime pige à Feyenoord estime que faire jouer les meilleures équipes l'une contre l'autre augmente logiquement le niveau des deux compétitions. "Je suis favorable à une BeNe League. Tout le monde veut jouer le plus de matches possible au plus haut niveau. C'est ce qui rend l'équipe meilleure. Les grosses équipes néerlandaises affrontent parfois des équipes assez faibles à domicile. Il y a chaque saison des matches comme ça. Pourquoi ne pas remplacer ces équipes par des cadors belges comme Anderlecht, La Gantoise ou Genk ? Ce serait bien pour les deux championnats. Les deux pays sont proches, les équipes n'auraient pas de longs voyages."

En octobre dernier, Bart Verhaeghe, le président du Club Bruges déclarait que le projet était en bonne voie: "On est en train de créer avec les Pays-Bas une ligue qui peut réduire notre écart avec le 'big five ', qui ouvrira un marché de 28 millions de consommateurs. Une nouvelle rencontre est prévue cette semaine. Le championnat devrait comprendre dix-huit clubs, dont huit belges. Cela peut aller vite. Si ce n'est pas pour la saison prochaine, sans doute dans les deux suivantes"

Si Verhaeghe espère aller vite, il sera peut-être bloqué par le nouveau contrat télé décroché par Eleven pour les cinq saisons à venir même si on ne peut pas affirmer à l'heure actuelle que cela changera la donne.