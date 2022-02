Après avoir porté plainte contre les joueurs Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo ainsi qu'Anderlecht, Genk et X, Roland Duchatelet est sorti du silence dans une interview accordée à nos confrères du Laatste Nieuws. Et l'ancien président du Standard est certain de ce qu'il avance : "Le championnat 2013-2014 a été falsifié, nous en avons de nouvelles preuves."

Ce sont les révélations du documentaire "Le Milieu du terrain", diffusé sur la RTBF qui ont convaincu Duchatelet de porter plainte, lui qui avait déjà des doutes depuis plusieurs années sur la validité de la saison 2013-2014 : "Dans le documentaire, un joueur de Genk avoue qu'il a reçu une montre avant une rencontre de playoffs en 2014. En 2018, Bruno Venanzi m'avait déjà confié qu'il s'était passé la même chose avant Anderlecht-Genk cette année-là. Après, des langues se sont déliées", explique l'homme d'affaire à nos confrères néerlandophones, "nous avons désormais assez d'éléments pour dire que les playoffs 2013-2014 ont été falsifiés."

Roland Duchatelet affirme entre autres avoir la certitude, "grâce aux témoignages récoltés", que Vanden Borre et Mboyo ont bien distribué des montres dans les vestiaires anderlechtois et genkois avant des rencontres de playoffs. De même, il ne reproche rien aux nouvelles directions anderlechtoises et genkoises "qui n'ont rien à voir dans ce dossier" mais il espère néanmoins pouvoir compter sur leur collaboration.

Avec cette plainte déposée, Duchatelet jette donc un nouveau pavé dans la mare du football belge. Ce faisant, il espère que justice sera rendue : "Mon but premier, c'est de rendre le titre au Standard, les supporters le méritent", explique-t-il. Mais ce n'est pas tout : "Je veux également rendre le football plus sain. Il y a un problème parmi les clubs. Si nous voulons que le football belge devienne meilleur, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Si j'étais l'Union belge ou la Pro League, je porterais plainte contre X également. Ce serait même lourd de sens de ne pas le faire. J'espère que tout le monde va enfin prendre cette affaire au sérieux."