Cette fois ce n'était pas la faute de Thomas Kaminski. C'est en effet une reprise fantastique de l'attaquant sénégalais Ibrahima Seck, qui a permis à Zulte Waregem de mener avant le quart d'heure, dimanche contre La Gantoise. Un avantage que l'équipe locale conserva un peu plus de vingt minutes. Roman Yaremchuk égalisa en effet sur penalty à la 34e. L'équipe locale eut à nouveau l'avantage au marquoir pendant quelques minutes en deuxième mi-temps grâce à Cyle Larin, "l'autre Canadien" à l'affiche de la soirée. Mais Yaremchuk, encore lui, égalisa une deuxième fois.

Zulte Waregem a donc mené 1-0 grâce à un but exceptionnel de Seck (ex-Genk), qui a repris en un temps du gauche un centre de Luka Zarandia, pour loger le ballon dans l'angle à la 12e minute. Son premier goal sous le maillot de ZW.

La Gantoise, sérieusement bousculée en début de partie, a ensuite mis le nez à la fenêtre.

Laurent Depoitre, bien servi par Jonathan David qui avait déboulé sur le flanc gauche, frappa violemment au but sans tromper Sammi Bossut, auteur d'une parade de classe (26e).

Le portier local n'allait d'ailleurs s'incliner que sur penalty, accordé par l'arbitre Wim Smet après un accrochage d'Ewoud Pletinckx sur Yaremchuk.

Personne n'a dû expliquer à l'Ukrainien comment il devait s'y prendre pour réussir un tir de onze mètres victorieux (1-1, 34e).

Il avait d'ailleurs déjà marqué en tout début de match, mais en position hors-jeu, et après avoir touché le ballon du coude! Il allait même encore marquer en tout début de deuxième mi-temps, mais à nouveau en position hors jeu.

L'assistance video (VAR) annula un penalty accordé par Wim Smet pour un hands imaginaire d'Elisha Owusu (49e), puis un goal de Cyle Larin fut justement invalidé pour hors-jeu (56e).

Le Canadien de Zulte Waregem fut plus heureux à la 69e, lorsqu'il redonna l'avantage à son équipe de la tête sur un centre de Marco Bürki (2-1).

Mais La Gantoise égalisa sept minutes plus tard. David arracha le ballon à Seck pour servir le rapide Yaremchuk (2-2, 76e), dont c'était le neuvième but de la saison (5 en championnat et 4 dans les tours préliminaires de l'Europa League).

Elle aurait peut-être arraché sa première victoire en déplacement de la saison malgré les jambes alourdies par l'Europa League, si son capitaine Vadis Odjidja n'avait pas été exclu à la 84e, après un duel (trop) musclé avec Larin.

Un succès lui aurait permis de dépasser l'Antwerp et Mouscron, troisième et quatrième avec 15 points, qui conservent donc leur place.

Zulte Waregem est huitième avec 12 points, deux de moins que Gand, cinquième.