L'Antwerp a complété son staff technique en vue de la prochaine saison. Ivan Leko, nouvel entraîneur du Great Old, va retrouver ses adjoints qui étaient les siens au Club Bruges: Rudi Cossey et Edward Still. Leko a expliqué être "très ambitieux" avant le nouvel exercice - qui débutera par la finale de la Coupe - mais n'a pas établi un objectif précis.

Après un intermède à Al-Ain aux Émirats arabes unis, Leko est donc de retour en Belgique. "Cela ne me convenait pas, je ne suis pas encore prêt à entraîner dans un +championnat de pensionnés+", a lancé le technicien croate. "Le football n'est pas mon travail, c'est ma vie et je m'y consacre sept jours sur sept. A l'Antwerp, j'ai trouvé un projet ambitieux."

Champion 2018 avec les Brugeois, Leko s'est dit "impressionné" par les conditions de travail à Anvers et voit "une adéquation de personnalité et d'ambition" entre le club et lui. "Nous devons maintenant travailler dur pour créer une équipe forte et tous tirer dans la même direction", a ajouté l'ancien milieu de terrain. "Si nous y parvenons, nous pouvons jouer chaque match en Belgique pour le gagner."

Quant aux contours de son effectif, Leko n'a pas voulu en dire trop. "J'espère avoir une bonne équipe. Le club a fait du bon travail à ce niveau-là les dernières années", a-t-il conclu.

Pour son premier match officiel à la tête du matricule N.1, Leko défiera le Club de Bruges le 1er août à l'occasion de la finale, reportée, de la Coupe de Belgique.