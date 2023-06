Et si Thorgan Hazard rejoignait son frère Kylian au RWDM ? Ce message qui sème le doute

La semaine dernière, une folle rumeur envoyait Eden Hazard au RWDM. Si le désormais ancien joueur du Real Madrid a répondu par un “On lit beaucoup de bêtises depuis quelques jours. Je ne sais pas, on verra” et que le RWDM a rétorqué par un “Restons réalistes”, un commentaire sur Instagram a lancé un nouvel espoir dans les rangs des supporters molenbeekois.