Une reprise “compliquée” pour les cadres du RWDM

Autre cadre, Alexis De Sart tente de relativiser. “Ça a été compliqué au début, il y a eu pas mal de changements dans le club et il faut un peu de temps pour que tout se mette en place. Ce n’est pas une situation idéale pour recommencer mais aucun club n’est prêt aujourd’hui pour le premier match de championnat. Laissons la direction faire son travail et espérons que l’équipe sera formée le plus tôt possible pour se préparer au mieux à ce premier match. Il n’y a rien de trop alarmant, il reste encore un mois.”

guillement "J'espère que nous aurons une équipe prête pour le premier match contre Genk."

Si cette situation provoque des inquiétudes au niveau des supporters, les joueurs se focalisent sur leur travail, en espérant voir de nouvelles têtes venir gonfler les rangs aux entraînements. “J’espère que nous aurons une équipe prête pour le premier match de la saison contre Genk. En attendant, on fait ce qu’on sait faire, notre boulot. On verra jour après jour”, ajoute Kylian Hazard.

Il est toutefois frustrant de voir un champion de D1B accéder à l’élite avec un noyau en pleine reconstruction. Il faut pratiquement tout reprendre à zéro. “C’est le monde du foot. Beaucoup de choses changent, on doit juste vivre avec. On ne sait pas gérer tout ce qui se passe en haut. Nous devons faire notre boulot le plus sérieusement possible et prier pour que ça aille bien.”

Car le premier adversaire se nomme Genk. Tout sauf un cadeau. “Je préfère prendre les grosses équipes d’entrée car elles ne sont pas encore rodées ni prêtes. Après, il faudra voir quel groupe nous aurons et quelle ambition aura le club car on n’a pas encore d’infos à ce sujet. On est encore dans l’attente concernant les projets de la direction.”

Pas d’Eden ni de Thorgan

Kylian en a profité pour mettre fin aux rumeurs concernant les improbables arrivées de ses frères au RWDM. “Si Thierry Dailly était encore là, il aurait pu y avoir quelque chose car nous en avions parlé/Mais maintenant que Thierry est parti, je ne vois plus l’intérêt de continuer à envisager de faire venir mes frères ici.”