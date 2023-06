”Je suis très heureux d’être ici. Le RWDM est un club familial et chaleureux avec énormément de traditions. Je suis impatient de rencontrer les nombreux supporters ! I’m READY TO GO”, indique celui qui a porté le maillot d’Ostende au cours des six derniers mois.

Gauthier Ganaye, CEO, du RWDM : “Encore une fois, nous signons un joueur belge qui a l’expérience de la D1A. Je pense que personne ne doute du potentiel énorme de Pierre. J’ai eu la chance de travailler quelques mois avec lui à Ostende, et j’ai pu voir toute son implication durant les entraînements. Il a réalisé maintenant qu’il doit coupler son talent avec énormément de travail afin d’atteindre le maximum de son potentiel. On l’a rencontré avec Vincent Euvrard et on est très ravis de le voir ici.”