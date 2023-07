Guillaume Hubert évoque son arrivée au RWDM : “J’avais envie de retrouver un club familial, avec des valeurs”

Guillaume, comment se sont déroulés vos premiers jours à Molenbeek ?

”Je me réjouis d’être tombé dans un groupe et dans un club très familial. Je connaissais quelques joueurs comme De Sart, Hazard ou Biron, ce qui a facilité mon intégration. J’ai déjà pris mes marques.”

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le RWDM ?

”J’avais fait le tour à Ostende et je souhaitais découvrir quelque chose de plus simple, j’avais envie de retrouver un club très familial, avec des valeurs. Le RWDM est un club qui veut évoluer, faire les choses bien, qui a envie de grandir, autant d’éléments qui m’ont plu.”

La présence de Gauthier Ganaye a-t-elle joué dans votre décision ?

”C’est sûr, je ne vais pas le nier. Même si je sais que mon nom circulait déjà quand Thierry Dailly était à la barre. Gauthier me connaît, il sait de quoi je suis capable et ce que je peux apporter.”

Vous aviez d’autres pistes ?

”Honnêtement, il n’y avait rien de bien concret. En étant en fin de contrat avec Ostende, je ne pouvais pas me permettre de dire non à Molenbeek. Leur intérêt a été direct, concret, une vraie marque de respect envers moi, ce qui explique que mon choix a été rapidement fait.”

Vous serez en concurrence avec Théo Defourny, au club depuis quelques saisons, un des artisans de la montée et capitaine de l’équipe. Comment se passent vos premiers jours ensemble ?

”Ils se passent très bien, je connaissais déjà un peu Théo. Je ne suis pas là pour créer des problèmes, je veux que ça se passe bien entre nous deux, que l’on fasse évoluer le groupe et le club ensemble. Notre seul objectif commun doit être le club et on verra par la suite qui sera dans les buts pour commencer le championnat.”

guillement "Théo part avec un avantage mais on ne peut pas déterminer une hiérarchie dès le départ."

Une hiérarchie a-t-elle déjà été établie ?

”C’est toujours la question de début de saison mais on ne peut pas déterminer une hiérarchie dès le départ. Je respecte tout ce que Théo a fait, il vient de vivre la montée avec le RWDM et il part avec un avantage. À moi de le pousser, de faire en sorte de changer un peu la donne.”

Le championnat reprend dans moins de quatre semaines et l’équipe est loin d’être prête. Cela vous effraie-t-il ?

”Il y a encore beaucoup de choses à faire, le chantier est vaste. Mais j’ai déjà vécu ce genre de situation à Ostende au cours des trois dernières saisons. Il va falloir que des joueurs arrivent, c’est une certitude. La direction travaille dans ce sens, à nous, sur le terrain, de nous préparer au mieux pour atteindre les objectifs du club.”

Avec une formule de championnat qui change et s’annonce encore plus exigeante cette saison.

”Ça va être relevé à tous les niveaux, que ce soit pour les playoffs 1 et 2 ou les playdowns. Ça va être très costaud et la bataille pour le maintien sera rude. Personnellement, je ne suis pas fan de ces changements réguliers de format de compétition, on ne s’y retrouve plus et il ne faut pas oublier que derrière ces clubs qui en paient les frais, il y a des salariés qui ont leur job entre les mains des joueurs.”

Vous venez de vivre une lutte pour le maintien avec Ostende. Cette expérience peut-elle vous servir à Molenbeek ?

”Je vais essayer de partager mes connaissances même si je ne suis pas le seul à avoir déjà lutté pour un maintien. J’ai vécu certaines choses cette saison, je sais ce qu’il ne faut pas faire mais je sais surtout qu’il faut être constant tout au long de la saison. Il faut prendre des points constamment.”