Pierre Dwomoh veut enfin lancer sa carrière avec le RWDM : “J’espère enfin trouver de la stabilité”

Pierre, comment avez-vous vécu vos premiers jours au RWDM ?

”Ils se sont bien passés. Mes nouveaux coéquipiers se sont tout de suite montrés très ouverts, tout le monde veut m’aider. Sur le terrain je trouve facilement mes marques puisque le style de jeu du RWDM ressemble beaucoup à celui d’Ostende, basé sur le pressing. Je dois par contre retrouver le rythme après une absence de quatre mois en raison d’une blessure.”

Comment avez-vous géré ces quatre mois loin des terrains ?

”J’ai passé beaucoup de temps avec Move to Cure. L’Antwerp était engagé en pleine lutte pour le titre, ils n’avaient pas vraiment le temps de s’occuper de moi. Ma priorité était de me concentrer sur ma rééducation après ma blessure au genou. J’ai fait beaucoup de fitness et de travail musculaire, ce qui a été bénéfique sur le plan physique car j’étais très fin avant.”

Comment va votre genou ?

”Mon genou est totalement guéri, j’ai parfaitement récupéré. Je dois maintenant travailler pour améliorer mon endurance. Heureusement, il reste encore quatre semaines avant le début de la compétition. Je serai prêt pour le premier match contre Genk.”

Le RWDM a connu des semaines assez mouvementées sur le plan extra-sportif avant votre arrivée. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez signé votre contrat ?

”Le RWDM est l’un des clubs les plus connus de Bruxelles. C’est à nous de montrer que nous appartenons maintenant à la première division. Pour le reste, ma seule pensée était qu’il était temps pour moi de me remettre sur les rails. Je dois travailler dur à l’entraînement pour convaincre le coach. Que je sois titulaire ou sur le banc, ce sont des choix qui lui appartiendront. J’ai beaucoup parlé avec le coach avant mon arrivée, ce qui m’a donné un bon pressentiment.”

Quel rôle espérez-vous jouer dans cette équipe ?

”Il est peut-être encore un peu tôt pour en parler. L’entraîneur connaît mes capacités, il sait quelle valeur ajoutée je peux apporter à l’équipe. Récupérer des ballons, jouer en une ou deux touches, lire le jeu, dribbler. Être accepté par le groupe est aussi une qualité. C’est maintenant à moi de faire mes preuves à l’entraînement.”

Vous aviez d’autres possibilités que le RWDM ?

”J’avais des options comme l’Italie ou les espoirs de l’Ajax. Mais quand Gauthier Ganaye a fait part de son intérêt, j’ai demandé à mes agents d’être attentifs à sa proposition. Notre aventure ensemble ne s’est pas déroulée comme espéré à Ostende à cause de ma blessure et je suis heureux que l’on puisse à nouveau travailler ensemble au RWDM.”

guillement "Aujourd’hui, je reviens avec cette envie de bosser dix fois plus dur."

Pourquoi le RWDM et pas les espoirs de l’Ajax ?

”Les espoirs c’est bien quand vous avez 15-16 ans mais ce n’était plus moi. Ce n’est pas chez les espoirs que je vais retrouver mon amour pour le football. J’ai fait cette expérience quand j’ai signé à Braga B, même si elle m’a endurci. Mais jouer uniquement devant les mamans et les papas qui viennent assister au match de leur enfant, ce n’est plus ce que j’ai envie de vivre en tant que footballeur. Je veux jouer dans des stades bien garnis.”

À 19 ans, vous avez déjà beaucoup voyagé. Ce passage au RWDM doit-il vous permettre d’enfin trouver de la stabilité dans votre carrière ?

”J’espère enfin trouver la stabilité, oui. J’ai déjà connu beaucoup de clubs mais le plus important pour moi aujourd’hui est de retrouver l’amour du foot, le plaisir de jouer chaque semaine. À Braga, il n’y avait pas de kiné, pas de masseur, on mettait juste notre maillot, nos chaussures et on jouait, dans des stades vides. Cette expérience m’a fait prendre conscience de la chance que nous avons en Belgique. Aujourd’hui, je reviens avec cette envie de bosser dix fois plus dur, de ne pas me plaindre, d’écouter le coach et de me battre chaque jour pour prouver mes qualités.”