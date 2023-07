Battu à Courtrai, le RWDM a un besoin urgent de renforts

Si les Molenbeekois ont essayé de prendre les choses en mains durant les premières minutes, que Biron et Hazard se sont montrés bien en jambes durant le premier acte, les automatismes ne sont pas encore au rendez-vous au sein d’une formation en pleine construction.

La seule frappe du RWDM en première mi-temps venait des pieds de De Sart, quelques minutes avant que la défense ne se fasse surprendre sur un ballon en profondeur en direction de Mbayo (1-0).

Comme prévu, Vincent Euvrard faisait tourner à la pause mais avec un effectif plus que réduit, ce ne sont pas moins de six jeunes du noyau espoirs qui étaient alignés aux côtés de Defourny, Kurdic, Klaus et Gécé. Des jeunes surpris d’entrée sur un long dégagement du gardien pour Mbayo (2-0) mais dont l’envie était à souligner, notamment du côté du jeune Ismael El Abbassi, auteur du 2-1. "J'ai vu de bonnes choses en première mi-temps mais nous avons été mis en difficulté par la vitesse de Mbayo. En seconde période, l’envie des jeunes m’a plu”, confie Euvrard.

guillement "On doit très vite et très fortement renforcer le noyau pour au moins être compétitif."

S’il est difficile de tirer des enseignements aussi tôt dans la préparation, il est certain qu’il faudra de nombreux renforts à ce RWDM pour espérer rivaliser en D1A. “On n’a pas de temps à perdre, on doit très vite et très fortement renforcer le noyau pour au moins être compétitif en D1A. Car aujourd’hui, avec tout le respect que j’ai pour mes joueurs, c’est trop léger. Il faut vite agir car le temps est précieux.”

RWDM (1re période) : Defourny, Heris, Kurdic, Le Joncour, Rikelmi, Ferraro, Dwomoh, De Sart, Del Page, Hazard, Biron.

Les buts : 37e Mbayo (1-0), 47e Mbayo (2-0), 50e El Abbassi (2-1).