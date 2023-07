Catastrophe au RWDM, Kylian Hazard sera absent plusieurs mois

Et le verdict que l’on craignait a été confirmé ce lundi après l’IRM passée par Kylian Hazard : rupture du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque latéral. L’opération est inévitable, elle aura d’ailleurs lieu ce vendredi et l’absence du meneur de jeu molenbeekois est estimée à au moins six mois, voire plus.

Une véritable catastrophe pour le RWDM qui perd le joueur qui a grandement contribué au titre la saison dernière mais aussi pour Kylian Hazard qui avait retrouvé ses meilleures sensations ces derniers mois et qui attendait avec impatience d’effectuer son grand retour en Jupiler Pro League.