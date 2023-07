La vie sans Kylian Hazard, un joueur clé tant sur le terrain que dans le vestiaire

Kylian Hazard avec des béquilles après le match contre le Standard.

Une véritable catastrophe pour le RWDM qui perd le joueur qui a grandement contribué au titre la saison dernière mais aussi pour Kylian Hazard qui avait retrouvé ses meilleures sensations ces derniers mois et qui attendait avec impatience d’effectuer son grand retour en Jupiler Pro League.

Kylian Hazard, l’homme du titre

Arrivé en janvier 2022 au RWDM après des mois de purgatoire au Cercle, Kylian Hazard avait laissé entrevoir de belles choses durant ses premiers mois à Molenbeek. On attendait donc légitimement beaucoup de lui pour la saison 2022-2023. Si des blessures l’ont empêché d’évoluer à son meilleur niveau durant le premier tour, une bonne discussion avec le staff lors du stage hivernal lui a fait prendre conscience qu’il devait devenir plus décisif pour l’équipe. Un message compris et appliqué durant la fin de la phase classique, avant de le voir littéralement survoler les playoffs. Avec ses six buts et ses sept assists, Kylian Hazard a su se montrer décisif dans les moments importants, s’érigeant en véritable roi des playoffs pour le RWDM. Et si le RWDM a décroché le titre, c’est en grande partie grâce au frangin d’Eden et Thorgan.

Le RWDM comptait donc beaucoup sur les qualités de Kylian pour tirer le RWDM vers le haut en D1A, Kylian espérait prouver à toute la Belgique qu’il était revenu à son meilleur niveau et il est déjà certain que sa percussion, ses dribbles et son jeu déroutant manqueront cruellement aux Molenbeekois.

Kylian Hazard, l’homme du vestiaire

En perdant Kylian pour plusieurs mois, le RWDM ne perd pas uniquement le joueur sur le terrain, il perd aussi celui qui anime le vestiaire au quotidien. Comme on nous le confie en interne, Kylian, c’est 85 % du bruit dans le vestiaire. C’est celui qui amuse tout le monde, qui fait des blagues en permanence. Un véritable homme de groupe, essentiel dans la vie d’une équipe et dont l’absence se fait déjà ressentir alors que le RWDM est actuellement en stage en Autriche. Dans une ambiance bien plus (trop) calme qu’à l’accoutumée.