En stage en Autriche, le RWDM attend toujours des renforts : “La situation est préoccupante mais je reste confiant”

Dans ce contexte, difficile de se montrer optimiste alors que les Molenbeekois recevront Genk le 29 juillet pour leur premier match en D1A (un amical contre le Herta Berlin est prévu ce samedi, un autre contre Lyon le 23/7). Même si le stage est lui positif. “Nous avons la chance de vivre un stage dans un très bel hôtel et une magnifique région. Les séances d’entraînement sont bonnes, l’intensité est présente, le groupe vit bien et l’ambiance est très bonne au sein du groupe”, rassure Vincent Euvrard.

Le groupe vit bien. ©RWDM

Même s’il a fallu apprendre à vivre sans Kylian Hazard. “J’aurais préféré perdre 5-0 contre le Standard et toujours avoir Kylian parmi nous. La saison dernière, il a su confirmer son énorme potentiel et ses qualités en devenant un joueur décisif pour le groupe en termes de statistiques. Il a été l’un des grands contributeurs à notre titre et, au vu de ses prestations lors des matchs amicaux, il repartait sur de bonnes bases. Il va nous manquer sur le terrain mais aussi dans la vie de groupe. Nous espérons que sa revalidation se passera bien et qu’il retrouvera son meilleur niveau pour les mois décisifs de fin de saison.”

Un mercato en stand-by

Trois petites arrivées actées (Hubert, Dwomoh, Abner) et c’est tout. Alors que de nombreux joueurs arrivés en fin de prêt ont quitté le stade Machtens, leurs remplaçants tardent à arriver. Pourtant, plusieurs dossiers sont sur la table et n’attendent plus que l’aval d’un John Textor qui doit gérer ses problèmes avec la DNCG à Lyon et tarde à délier les cordons de la bourse.

Une situation qui ne facilite pas la tâche du staff, qui ne peut que subir la situation alors que le championnat commence dans deux semaines… “On ne va pas se mentir, la situation est préoccupante. Je partage l’inquiétude des supporters. Le propriétaire m’avait promis qu’il allait construire une équipe compétitive pour gagner en D1A. Ce qu’on a réalisé jusqu’à présent est donc décevant par rapport à ses paroles et rend la situation préoccupante.”

Pourtant, Vincent Euvrard reste optimiste. “La saison dernière aussi nous avons connu un mercato agité et tardif. Nous avons connu plusieurs moments difficiles que nous sommes à chaque fois parvenus à gérer. C’est pour ça que je reste confiant car je sais ce que nous sommes capables de faire en tant que staff. Notre travail basé sur la cohésion, nos principes et notre méthodologie mise en place depuis trois ans nous permettront de préparer au mieux le groupe à atteindre les objectifs.”

Xavier Mercier, Shuto Abe et Makhtar Gueye en approche

Parmi les dossiers en cours, trois semblent en bonne voie. L’un d’eux mène à Xavier Mercier, le médian français de 33 ans passé par Courtrai, le Cercle et OHL. Le joueur aurait donné son accord verbal depuis quelques jours déjà mais son club hongrois de Ferenvacos, qui l’a pourtant laissé sur une voie de garage durant pratiquement toute la saison, veut toucher une indemnité de transfert.

Le Japonais Shuto Abe, médian défensif de 25 ans, devrait également débarquer à Molenbeek. On parle d’un contrat de trois ans pour le joueur du FC Tokyo et un transfert qui avoisinerait les 700 000 euros selon les médias japonais.

Enfin, les négociations avec Makhtar Gueye, l’attaquant sénégalais d’Ostende, sont aussi bien avancées. Le joueur de 25 ans a donné son accord, reste désormais à la direction de faire le nécessaire et d’avancer sur d’autres dossiers pour présenter une équipe qui tienne la route en D1A. Il ne reste plus que deux semaines avant le début du championnat… Le temps presse, donc.