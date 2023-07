Théo Defourny retrouvera son club formateur quand le RWDM affrontera Lyon : “Hugo Lloris était notre modèle à tous”

La rencontre sera spéciale. Logique quand deux clubs de la même galaxie s’affrontent. Mais pour Théo Defourny, le duel amical face à Lyon sera encore plus particulier. Le gardien du RWDM, né en Savoie d’une mère française et d’un père belge, a été formé chez les Gones dès ses 13 ans. Il a passé dix ans dans un centre de formation qui a sorti des produits de la trempe de Karim Benzema ou encore d’Hugo Lloris. “C’était le club-phare de la région, sourit portier. Cette semaine, on a échangé quelques messages avec certains membres du staff qui étaient chez les jeunes quand j’y étais et qui sont, entre-temps, monté en équipe première.”