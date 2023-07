Qui est Cláudio Caçapa, le nouvel entraîneur du RWDM : “Il avait la légitimité pour reprendre Lyon après Genesio”

En ouvrant le score au Stade de France ce soir-là, Cláudio Caçapa inscrit son nom dans la légende du club, un an après sa venue. “Je suis arrivé en même temps que lui à Lyon en compagnie de Juninho et Edmilson”, se souvient Eric Deflandre. “On était souvent ensemble en dehors des terrains même s’il ne jouait pas aux cartes avec nous.”

Très vite, le caractère jovial du défenseur central séduit un vestiaire conquis en plus par ses prestations sur les prés de Ligue 1. “Il a appris le français rapidement. Sur le terrain, c’était un leader donc ça ne m’étonne pas qu’on le retrouve à un poste d’entraîneur principal.”

Une première expérience à 47 ans

C’est peut-être davantage surprenant de ne le voir à la tête d’une équipe que maintenant à 47 ans. Après la fin de sa carrière de joueur terminée en 2012 par deux piges au pays entrecoupées d’une expérience à Évian en France, l’international brésilien s’est cherché. Fin 2013, il prend en main la sélection des moins de 15 ans auriverde avant d’être limogé un an plus tard. Il ne devra son salut qu’à Lyon là où il a gagné 6 titres de champion en 7 saisons et à Jean-Michel Aulas qui le récupère en 2016 pour le placer comme adjoint de Bruno Genesio, en charge des défenseurs.

Son apport est salué par les joueurs. Décevant depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, Mapou Yanga-Mbiwa se transforme. “Il a eu de l’importance dans la sérénité que l’on peut avoir défensivement. Sa venue a fait un grand bien”, confie alors Samuel Umtiti. Par la suite, il permet aux jeunes pépites de progresser.

Le Sud-Américain rêve d’un destin à la Genesio, ancien de la maison et propulsé entraîneur principal de Lyon en 2015 sans grande expérience au poste, mais Jean-Michel Aulas cramponne Caçapa à sa mission de T2 malgré les échecs Sylvinho et Peter Bosz au point de parfois le lasser. “En 6 années, j’ai appris beaucoup, j’ai progressé, je me sens prêt à prendre en main une équipe de L1, que ce soit à l’OL ou ailleurs”, prévient-il en février 2022.

”Bizarrement, Lyon ne lui a jamais offert sa chance alors qu’il dispose de tous les diplômes. Il avait la légitimité pour reprendre Lyon après Genesio ou Sylvinho”, analyse Christian Lanier, suiveur du club depuis plusieurs décennies pour le journal Le Progrès. “Les gens l’aiment bien. C’est un gars sans histoire. On peut juste se demander s’il aura assez d’autorité car c’est une personne très gentille.”

L’arrivée de Textor a tout changé pour lui

Au Brésil, le successeur de Vincent Euvrard a prouvé le mois dernier à Botafogo dans un environnement sous pression qu’il savait performer avec quatre victoires en quatre matchs. C’est tout le paradoxe de cette histoire. Caçapa a dû attendre le départ de Jean-Michel Aulas, une personne phare dans sa carrière, pour recevoir des responsabilités.

”Il commençait à s’ennuyer à Lyon”, poursuit Lanier. “Blanc est venu avec Franck Passi, son fidèle T2, et Philippe Lambert, un préparateur physique qui est presque aussi un adjoint. Du coup, Claudio en était presque réduit à porter les ballons.”

Avant que Textor ne l’envoie en mission d’intérim à Botafogo puis au RWDM où il entame réellement un nouveau chapitre dans sa vie. Pour graver à nouveau positivement la mémoire des gens ?