Igor De Camargo, T3 de Claudio Caçapa, fera le lien entre le groupe et le staff au RWDM : “J’ai dit au coach que c’était un club avec une tradition”

Vu les évènements de cette semaine, Igor De Camargo endossera forcément un rôle important au club. Pour Claudio Caçapa, le T1, l’ancien attaquant du RWDM est là pour “montrer que l’identité du club est intacte”. Celui qui a joué une quarantaine de matchs pour les Molenbeekois (41 apparitions, 16 buts) revient au Machtens un peu plus d’un an après y avoir mis fin à sa carrière de joueur. “Pourquoi le RWDM ? Il y a eu une opportunité, détaille le Brésilien. Je veux prendre beaucoup d’expérience, aux côtés de quelqu’un (Caçapa) qui a beaucoup vécu comme adjoint. Je pense que le chemin que j’emprunte, tout le monde doit le faire. Le rôle de T1 est difficile. Il faut de l’expérience. Le RWDM, c’est le club qui m’a ouvert la porte. En tant que joueur déjà et maintenant en tant que coach. Je suis là pour aider, pour soutenir. Faire le lien entre le groupe et le staff.”