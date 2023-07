Textor, propriétaire du RWDM, revient sur le limogeage d’Euvrard : “Il mérite de coacher au plus haut niveau, mais nous avions de meilleures options”

Lundi, Vincent Euvrard a été remercié par le RWDM, à la surprise générale, à cinq jours du match d’ouverture contre Genk. “Vincent est un homme très compétent et il mérite de coacher au plus haut niveau, mais nous avions de meilleures options, a justifié John Textor dans une interview à The Athletic. L’équipe doit être coachée dans le contexte d’une collaboration globale (d’Eagle Group).”