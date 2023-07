"Contre des équipes comme ça, chaque erreur se paye cash !" : les réactions après RWDM-Genk

Dailly : "C'était un match très compliqué même si on a pu montrer des choses encourageantes. On a encore beaucoup de travail à effectuer pour arriver à nos objectifs. La chance n'était pas de notre côté avec deux barres transversales de notre côté ! C'est dommage de débuter par une défaite à la maison mais les supporters ont été magnifiques aujourd'hui. Le départ de Vincent Euvrard ? C'était un choc pour tout le monde mais on a essayé de passer à autre chose et de se battre pour le club car c'est notre travail."

Caçapa : "On savait que le match allait être compliqué mais on a eu des occasions en début de match qui auraient pu rendre les choses différentes. J'ai dit à mes joueurs qu'il faut juste relever la tête, continuer à travailler et j'espère qu'il y aura quelque chose de beau à savourer en fin de saison. On a fait des erreurs qu'on a payées directement. Contre des équipes comme ça, chaque erreur se paye cash. Le point positif? Le public qui n'a pas arrêté de chanter et il faut continuer à travailler pour qu'il soit derrière nous. Il faut prendre des points contre tous les adversaires et il faudra s'améliorer défensivement et offensivement. "