Julien Gorius a joué quatre ans à Genk après son expérience au Brussels : “C'est le meilleur exemple à suivre en Belgique”

C’est donc à Genk que Gorius a franchi un cap dans sa carrière de joueur. “J’ai construit ma carrière étape par étape. J’ai évolué au Brussels qui jouait pour se maintenir, je suis passé à Malines, un club du subtop, et puis je suis allé à Genk. Je n’ai pas fait les montagnes russes, j’ai mis des étapes à franchir et c’est ce qui m’a probablement aidé à franchir ce gap avec pas mal de sérénité.”

Genk, un club qui a connu une pente ascendante depuis. “À l’époque, c’était déjà un club prêt à gagner et qui l’est encore plus aujourd’hui. Ils ont une méthode de travail, sous l’impulsion de Dimitri De Condé, qui est fantastique. On a le sentiment que même lorsqu’ils perdent des joueurs, ils arrivent toujours à retrouver des jeunes qu’ils développent pendant quelques mois et qui sont ensuite capables de les faire gagner des titres. C’est d’ailleurs un scénario qu’ils répètent à merveille. Ils construisent sur base de jeunes. La première année, ils s’installent, la deuxième, ils sont déjà en lutte et lors de la troisième, ils gagnent. Ce qu’ils font est remarquable, sans investir plus que les autres. Avec l’Union, c’est pour moi le meilleur exemple à suivre en Belgique.”

Reste à savoir si le RWDM version Claudio Caçapa sera en mesure de rivaliser avec les vice-champions de Belgique samedi.