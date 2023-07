Julien Gorius a tourné la page RWDM : “Je ne pense pas que je méritais ça”

Julien, quelques mois après votre limogeage brutal du RWDM, quel est votre état d’esprit ?

”Je suis très rapidement passé à autre chose. Certes, au début ça a été brutal, ne fût-ce que par le timing. Je ne m’attendais pas à être démis de mes fonctions en janvier, en plein mercato. D’autant plus que les résultats étaient bons et que nous étions sur une bonne dynamique. Même si dans un coin de ma tête, j’avais planifié l’idée de peut-être quitter le club à l’été, car je n’étais plus du tout en accord avec ce que l’actionnaire proposait, j’avais vraiment envie de finir la saison. Parce que nous avions travaillé comme des fous et surtout parce que j’avais l’intime conviction, depuis le début, que nous allions faire monter cette équipe. Je voulais aller au bout, pour tout le travail que nous avons réalisé pour emmener ce club tout en haut.”

À lire aussi

Vous avez le sentiment d’avoir été privé du titre ?

”J’ai eu une contribution, grande ou petite, je laisserai les gens en juger, mais au final, je n’ai pas la médaille autour du cou. C’est un peu frustrant, même si, au fond de moi, je suis heureux car 99 % des personnes au sein de ce club, je les adore. Parce qu’on a construit, et ils ont continué sur ça, quelque chose de fantastique. J’étais tellement heureux pour toutes ces personnes que j’ai oublié le fait que je n’étais pas sur le podium avec eux.”

guillement "J'ai eu une contribution, grande ou petite, mais au final, je n'ai pas la médaille autour du cou."

Quelques mois après votre limogeage, John Textor s’en est directement pris à vous et à Thierry Dailly en remettant en cause vos compétences et votre mercato. Qu’avez-vous à lui répondre ?

”Rien en fait. Car il n’y a rien à répondre à ça. Seuls les résultats et le bilan parlent. Et ce bilan, il est très facile à établir. Quels joueurs sont arrivés grâce à Thierry et moi ? Quels joueurs sont arrivés grâce à la filière ? Ensuite, vous regardez les compositions, la contribution des uns et des autres, et le bilan est très rapidement fait. Je n’ai donc rien à répondre à ça car au final, les gens savent. Par contre, là où j’ai eu beaucoup de mal, c’est concernant tout ce qui s’est passé autour de Thierry Dailly. Parce qu’on a attaqué l’homme et qu’il ne méritait pas ça. La seule chose que Thierry méritait, c’est une statue dans le stade. Je n’ai pas été touché par le fait que John remettait en doute mon investissement dans le club ou mes compétences, ce n’est pas très grave. Par contre, les attaques envers Thierry m’ont touché car il n’a pas dormi pendant sept ans, il a le RWDM dans ses veines, c’est tatoué sur son bras, ce gars méritait tout sauf ça.”

guillement "La seule chose que Thierry méritait, c'est une statue dans le stade."

Au final, vous en voulez à John Textor ?

”Au début oui car je pense que l’actionnaire ne se rend pas compte de tous les efforts et sacrifices que j’ai faits. Quand je vois la vitesse à laquelle on a envoyé un club amateur vers le professionnalisme et à quelle vitesse on a construit une équipe compétitive, je ne pense pas que je méritais ça. Mais au final, c’est lui le grand patron et il fait ce qu’il a envie de faire. Et ça, je le respecte car c’est son club, c’est lui qui met l’argent et il a le droit de faire ce qu’il veut. Le football est ainsi fait et il faut pouvoir tourner la page rapidement. Et c’est ce que j’ai fait, sans animosité et avec le souhait de voir le RWDM grandir dans la sérénité. Car le RWDM, ce n’est pas John Textor, c’est l’histoire, les supporters, le peuple.”

Julien Goris a tourné la page RWDM. ©sterpigny

Tout cela a-t-il gâché votre première expérience en tant que directeur sportif ?

”Ça a été une expérience magnifique car j’étais jeune dans le métier et on m’a directement mis le pied à l’étrier alors que je ne connaissais pas la fonction. J’ai appris chaque jour grâce à Thierry Dailly. Au final, la première chose que je fais, sans aucune prétention, est une méga réussite puisque c’est l’arrivée de Vincent Euvrard (NdlR : limogé ce lundi). C’est lui qui a fait basculer le club dans une autre dimension. Par la suite, on a réalisé des choses magnifiques, on a grandi tous ensemble et surtout, nous avions une cohésion au sein du club qui était magnifique. On a réussi à faire ce qu’aucun club n’avait jamais réussi en D1B en aussi peu de temps. Le RWDM est arrivé en D1B avec un statut de club amateur, pas prêt pour le foot pro et un an plus tard, il jouait pour la montée. Et ça, avec le plus petit budget, mais avec une méthode qui tenait la route.”

Aujourd’hui, vous avez pu rebondir à Dender. Pourquoi ce choix ?

”Directeur sportif, c’est la fonction qui me correspond le mieux. À Dender, je suis arrivé dans un environnement sain, où le directeur sportif existe, ce qui n’était plus le cas sur la fin à Molenbeek. J’aurais pu aller dans d’autres projets que Dender mais ils avaient trop de similitudes avec le RWDM. Pour moi, ça n’a aucun intérêt d’être à la tête du club si, au final, votre voix ne compte pas. À Dender, j’ai le sentiment qu’on me fait confiance et que je suis dans un environnement qui correspond à mes valeurs. Et ça, ça n’a pas de prix.”