Le milieu de terrain polyvalent a effectué toutes ses classes de jeunes à l’Olympique Lyonnais. Après avoir effectué ses débuts avec l’équipe première de l’OL en janvier 2021, il a été prêté six mois au FC Villefranche-Beaujolais (14 matchs, 7 assists), en Nationale. Le jeune Français est de nouveau prêté six mois en janvier 2023, au FC Volendam (1 but, 1 assist), en Eredivisie.

Florent Sanchez Da Silva a également participé à huit rencontres (2 buts, 2 assists) de Youth League (Ligue des Champions U19) avec l’OL et a été international U19 à six reprises.

Un nouveau renfort impatient de disputer ses premières minutes sous le maillot du RWDM. “Je suis ravi de venir ici. Mon objectif personnel est de réaliser une saison complète au plus haut niveau belge et collectivement, aider l’équipe à se maintenir et gagner le plus de matchs possible.”