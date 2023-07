Les 30 premières minutes avant le naufrage, le chantier derrière et la plus value Mercier : ce qu’il faut retenir de RWDM – Genk

La première demi-heure encourageante

Les trente premières étaient ouvertes, mais aussi équilibrées avec de grosses occasions de chaque côté. Joseph Paintsil a ouvert les hostilités en forçant Théo Defourny à un bel arrêt. Les hommes de Claudio Caçapa ont fait mal en contre notamment par l’intermédiaire de Biron, dont une frappe a terminé sa trajectoire sur le poteau et une autre pas loin du cadre. Abner a aussi inquiété Maarten Vandevoordt.

Une erreur individuelle est venue mettre fin brutalement à cet élan d’optimisme, mais avec un peu plus de chance le RWDM aurait pu être aux commandes. “Nous pouvons toujours dire : 'Si nous étions arrivés à en mettre une dedans, peut-être que le match aurait été différent.' Avant de prendre le premier but, nous avons réussi à nous créer des occasions”, a analysé Claudio Caçapa.

Il va falloir des renforts derrière

De la mobilité et de la qualité à la relance. Des denrées rares sur le marché des défenseurs. Klaus, qui n’avait plus débuté un match à enjeu depuis novembre 2022, a commencé aux côtés de Jonathan Heris et de Florian Le Joncour. Il y avait de la présence athlétique mais le trio a souvent été pris dans son dos. Sans compter qu’Abner manque de repères et se loupe souvent dans son positionnement.

Alors que le dossier de Jake O’Brien est toujours sur la table, le RWDM compte sur la venue de Luis Segovia, défenseur central gaucher (remplaçant) de Botafogo. Caçapa l’a connu lors de son passage dans l’autre club de la galaxie Eagle. “C’est un bon joueur avec une bonne patte gauche pour casser les lignes, a décrit l’entraîneur molenbeekois. J’espère qu’il va arriver le plus vite possible. Mais avec Klaus, Flo (Le Joncour), Jonathan (Heris), nous sommes capables de faire de belles choses aussi.”

Mercier est un vrai renfort, El Ouahdi sera le facteur X

Plusieurs prestations ont été encourageantes. Malgré la lourde défaite, Zakaria El Ouahdi a été séduisant, comme d’habitude. Le flanc n’a pas pu s’exprimer autant qu’il l’aurait voulu sur le plan offensif, mais il a montré quelques bonnes choses quand il en a eu l’occasion. Les supporters espèrent forcément que leur chouchou et le facteur X de l’équipe va rester, alors qu’Heerenveen et l’Union SG lui ont fait des avances.

Xavier Mercier, qui est arrivé cette semaine à peine, a commencé la rencontre bien qu’il ne soit pas encore à 100 %. Une chose est certaine : le métronome n’a rien perdu de sa qualité technique. Avec un peu plus de chance, le milieu français (33 ans) aurait déjà pu ajouter deux assists à son compteur.

Genk fait tourner et n’a rien perdu

Il a beau dire que cette rencontre était aussi importante que la confrontation contre le Servette Genève (en qualifications pour la Ligue des champions), Wouter Vrancken n’a pas hésité à faire tourner au Machtens. Au milieu Galarza et El Hadj ont commencé. Arokodare, Hrosovsky (dont l’importance dans le système du Racing est sous-estimée), El Khannouss et Trésor ont eu droit à du repos. Malgré un onze bien remanié, les Limbourgeois ont déroulé et clairement mis en évidence la différence de qualité entre les deux équipes. Quand les Genkois accélèrent, ils sont inarrêtables.

Le technique :

RWDM : Defourny ; Heris, Klaus, Le Joncour ; El Ouahdi, Gécé (64e Dwomoh), A. De Sart, Mercier (75e Ferraro), Abner ; Dailly, Biron.

Genk : Vandevoort ; Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga ; Heynen (75e Ouattara), Galarza (61e Hrosovsky), El Hadj (74e El Khannouss) ; Sor, Fadera (61 Trésor), Paintsil (75e Arokodare).

Arbitre : De Cremer.

Avertissements : Abner.

Les buts : 30e Fadera (0-1), 37e sur pen. Heynen (0-2), 44e Munoz (0-3), 70e Cuesta (0-4).