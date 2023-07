”Un nouvel entraîneur, de nouvelles méthodes, de la fraîcheur… Malgré les circonstances de l’éviction de Geraerts, tout ce nouveau vent fait du bien à l’Union. Avec l’arrivée de Blessin et d’un nouveau contingent de joueurs (sans compter ceux qui vont arriver). Tout le monde débarque sans a priori, sans se dire que c’était mieux avant. Cette nouvelle dynamique est une bonne chose et remet de la vie dans l’effectif. La direction a encore eu le nez fin sur le marché. Rasmussen m’a impressionné. Vanhoutte aussi.”

2. “Pas très collégial de la part de Riemer…”

”Le coach d’Anderlecht joue à un jeu dangereux quand il dit que l’équipe qu’il a récupérée l’année passée n’était pas prête physiquement. Il sous-entend que le travail de ses prédécesseurs n’avait pas été bien fait. Même chose quand il évoque son bilan statistique. Ce n’est pas très collégial de sa part. Je ne l’aurais pas fait, ça n’amène rien. Au contraire : ses propos se sont retournés contre lui vu la défaite. Il paye son manque d’expérience en tant que T1. Sa communication est bizarre. Il arrive toujours avec le sourire. Il va falloir commencer à prendre des points parce qu’il a une bonne équipe.”

3. “Bertrand Layec parle de cohérence et patatras…”

”Je trouve que Bertrand Layec est bon dans sa communication. Ce n’est pas la première fois qu’il sollicite une réunion avec les consultants, la presse, etc. La transparence et l’ouverture que le directeur technique de l’arbitrage encourage sont à conserver. Il a parlé de la cohérence dans les décisions et patatras… Je ne peux imaginer que les penaltys sifflés pour OHL et l’Union SG soient à nouveau accordés lors de la prochaine journée. Charleroi a davantage été pénalisé dans l’histoire, Anderlecht ne serait de toute façon jamais revenu.”

4. “Il n’y a pas plus égoïste qu’un joueur de foot.”

”On a beaucoup parlé de traumatisme au RWDM avec Textor et sa décision de limoger Euvrard. C’est de l’hypocrisie. Cependant, je peux comprendre les supporters, qui s’identifiaient à ce staff. Les joueurs de foot sont, eux, dans le 'court-termisme'. Ils se disent tous : 'Si ce n’est pas avec ce coach, ce sera avec un autre'. Il n’y a pas plus égoïste qu’un joueur de foot : ils ont l’habitude de voir un coach partir.”

5. “Ne pas tirer des conclusions hâtives au RWDM.”

”Les Molenbeekois ont joué une demi-heure avec de la hargne et du courage avec des mecs qui n’étaient pas prêts comme Mercier. Il faut voir cette défaite sous un prisme : le RWDM a joué contre les 'presque' champions de Belgique avec de la qualité individuelle. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il manque de la qualité, mais ils vont en rajouter. Je n’imagine pas que Caçapa soit venu pour descendre. Le championnat du RWDM se jouera contre Courtrai, Malines, Eupen…”