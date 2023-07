Même sans être à 100 %, Xavier Mercier a fait du bien au RWDM contre Genk : “Je pensais plus souffrir”

Si les Molenbeekois ont réussi à faire mal au Racing en début de partie, Mercier y est forcément pour quelque chose. Son arrivée, annoncée quatre jours seulement avant la partie contre Genk, est synonyme de sérieuse injection de qualité dans le noyau de Claudio Caçapa. Le Français était déjà en discussion avec le RWDM avant l’intronisation de l’entraîneur brésilien. Le fait qu’il ait connu Vincent Euvrard à OHL a probablement joué un rôle dans sa venue. “Je suis venu pour le club et l’équipe, rectifie-t-il. Mais c’est sûr que l’annonce de lundi (le licenciement d’Euvrard) a choqué tout le monde et moi le premier. Mais ce sont des choses qui arrivent en football. Ce n’est pas la faute du nouveau coach. Il faut aller de l’avant.”

Ayant débarqué de Ferencvaros, où il n’a joué qu’un peu plus de 900 minutes la saison dernière, Mercier n’était pas encore à 100 % de ses capacités physiques contre Genk. “Je pensais plus souffrir. Finalement, ça a été, même s’il me manque encore quelques matchs dans les jambes. Une année sans beaucoup jouer m’a fait mal à cet âge-ci (NdlR : il vient de fêter ses 34 ans). J’ai tout de même bien travaillé durant la préparation. Je suis plutôt content de mon état physique aujourd’hui.”

Ce samedi, Mercier retrouvera OH Louvain pour qui il a délivré 39 assists et marqué 18 buts en 99 apparitions. À Den Dreef, il formait un duo d’enfer avec Thomas Henry. “Il y a encore des joueurs que je connais, le staff et les dirigeants. OHL restera un club qui m’a marqué. J’ai hâte d’y retourner et d’y faire une belle performance. Si je peux être utile au coach ? Je ne veux pas m’immiscer dans ses plans (sourire). Mais s’il a besoin de mes conseils…”