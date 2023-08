Le RWDM a dévoilé son nouveau maillot

Mercier avec le nouveau maillot. ©RWDM

À l’arrière du maillot, on retrouve l’éternelle devise du club: A Legend Never Dies. "C’est un hommage à toutes les personnes qui ont contribué au retour du club à la place qui est la sienne, et une promesse que le RWDM ne mourra jamais."

Le maillot se porte aussi au féminin. ©RWDM

Porté par les joueurs dès le match de ce samedi face à OHL, le maillot est d’ores et déjà disponible en pré-commande. La livraison des premières précommandes et la disponibilité en magasin (Fanshop / Decathlon) est prévue pour début septembre.