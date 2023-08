Claudio Caçapa s’attend à d’autres arrivées au RWDM, mais travaille dans le flou avant OHL : “Si Gueye est qualifiable, le système pourrait évoluer”

Qui ont, dans les chiffres, encaissé une claque lors de la première journée contre Genk (0-4). “Le groupe pensait toujours à cette défaite contre Genk en début de semaine, avoue Caçapa. Mais nous avons effectué une bonne semaine de travail. Bien sûr, nous n’espérions pas un tel revers. Les joueurs sont conscients que nous devons aller chercher quelque chose à Louvain samedi. J’ai analysé le match contre Genk. Il y a bien sûr pas mal de choses négatives, mais aussi beaucoup de positif : nous avons créé des situations. Le problème est que si vous ne saisissez pas vos opportunités, vous vous faites punir tout de suite en D1A.”

L’incertitude quant à la qualification des nouveaux

L’entraîneur molenbeekois a accueilli trois nouvelles têtes dans le groupe cette semaine. Parmi eux, Makhtar Gueye qui, s’il retrouve le niveau qu’il affichait à Ostende (25 buts en 71 matchs), pourrait constituer une vraie plus-value. D’autant plus que le Sénégalais, acheté pour 3 millions €, possède un profil unique dans l’effectif. “En Belgique, tout le monde le connaît, analyse Xavier Mercier, qui s’apprête à affronter ses anciennes couleurs. Makhtar sait marquer des buts, peser sur une défense… Il est grand, costaud et va vite. Je n’ai pas encore vu Luis Segovia à l’œuvre (il vient d’arriver), mais Florent (Sanchez Da Silva) apportera une qualité technique au-dessus de la moyenne. Makhtar s’est vite intégré : nous nous entendons déjà bien. Il est complémentaire avec Mickaël Biron, qui est un peu plus feu follet. Ça va permettre de mettre des bons ballons à deux joueurs aux styles différents.”

La question est maintenant de savoir si Gueye, Da Silva et Segovia seront déjà qualifiables pour le match de cette semaine. Une bonne nouvelle : Shuto Abe, qui n’avait pas pu être sélectionné face à Genk pour des raisons administratives, est disponible. Le milieu japonais avait multiplié les courses lors de l’amical de gala contre Lyon et avait permis au RWDM (de Vincent Euvrard, à l’époque) d’évoluer plus haut. “Je ne sais pas si Makhtar, Florent ou Luis seront qualifiables, a déclaré Caçapa, qui sera probablement fixé qu’en dernière minute. De ce que je vois à l’entraînement, physiquement, ils sont prêts en tout cas. Même s’il manque un peu de rythme à Makhtar qui n’a pas effectué de préparation.”

Makhtar Gueye a inscrit 25 buts en 71 matchs pour le KVO. ©BELGA

Mercier et ses tuyaux

Cette incertitude est plutôt handicapante avant de préparer un match. Jouera-t-il avec un ou deux attaquants ? “Si le système pourrait évoluer si Makhtar est disponible ? Oui, confie le T1 du Machtens. Tout peut évoluer. Ce sera la surprise du chef. Ce que je sais sur OHL ? Je me souviens d’un match amical disputé contre eux avec Lyon (quand il y était T2). Ils nous avaient causé pas mal de problèmes. C’est une équipe joueuse, qui aime avoir le ballon, avec de la profondeur aussi. Comment nous pouvons leur faire mal ? Cela reste entre moi et mes joueurs (sourire).”

Sur papier, l’équipe de Marc Brys est davantage à la portée du RWDM. Le maintien se jouera probablement face une opposition de cette trempe que contre des formations de haut niveau contre Genk. “J’espère que non, continue le coach. Nous allons travailler pour surprendre aussi des favoris aussi.”

Pour ce match, le Brésilien peut compter sur les conseils de Mercier qui a passé trois (belles) années à Louvain, où il a d’ailleurs été capitaine. “Le jeu de Louvain, en Belgique, tout le monde le connaît, a détaillé le milieu créatif. Mais le coach (Caçapa) arrive de France donc on a un peu discuté ensemble pour voir certains points spécifiques de leur jeu.”

Encore du mouvement sur le marché

La confection du noyau est loin d’être terminée. “Je ne sais pas encore vous dire grand-chose sur le pourcentage d’avancement, révèle Caçapa. Je découvre encore.”

Une chose est certaine : il y aura encore du mouvement dans les deux sens à Molenbeek. “On peut s’attendre à quelques arrivées et des départs, poursuit l’entraîneur. S’il y a des bons joueurs disponibles qui peuvent arriver, tant mieux.”