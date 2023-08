Biron : “On a vu que c’était difficile en début de match, mais on a su tenir. C’était plus équilibré quand on a marqué le premier but et tout était plus simple une fois qu’on a mis le deuxième. Il faut qu’on continue comme ça, ce n’est que le deuxième match. La connexion avec Mercier fonctionne bien, on se cherche beaucoup aux entraînements et ça s’est vu aujourd’hui en match. Gueye sera présent la semaine prochaine, mais je pense qu’on peut jouer avec deux attaquants, on verra bien.”

Caçapa : “Je crois que c’est une victoire méritée. On s’est créé beaucoup d’occasions. J’ai dit aux joueurs qu’il fallait y croire et heureusement, on l’a fait. Je suis très content, surtout pour mes joueurs. On connaît Biron, on sait de quoi il est capable et il l’a montré aujourd’hui. J’espère qu’il va continuer à marquer des buts. On n’a eu que quelques jours pour préparer notre premier match contre Genk, là on a eu deux semaines. On a vraiment fait un bon match offensivement, mais aussi défensivement. On va continuer à montrer de belles choses et on va travailler dur pour revivre des moments comme celui-là.”