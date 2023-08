Xavier Mercier retrouve OHL, là où il s’est fait un nom : “Un talent inconnu du grand public qui se rapproche du génie”

OHL, là où Mercier s’est fait un nom

Inutile de le préciser, mais Mercier se fait une joie de retourner à OHL ce samedi. “Ce sera un match particulier. J’ai passé trois belles saisons là-bas, c’est un club que j’ai beaucoup apprécié. Je suis très content de rejouer dans ce stade, de retrouver quelques joueurs, le staff, et notamment Joachim Mununga, le T2, avec lequel je suis resté en contact”, débute-t-il.

Celui qui a disputé près de 100 matchs pour le compte des Louvanistes, inscrit 18 buts et délivré un grand nombre de caviars, devrait être salué par le public louvaniste, tant il a charmé tout le monde à Louvain. “OHL, c’est ma plus belle période en tant que joueur. J’y ai atteint le meilleur niveau de ma carrière. Le titre au Cercle en D1B avait été très fort aussi mais c’est à OHL que j’ai été le meilleur.”

Xavier Mercier s'est fait un nom à OHL. ©belga

Samedi, il retrouvera Marc Brys, le coach qui lui a permis de se faire un nom. “En tant que capitaine, j’avais un rôle entre le staff et les joueurs, et ma relation avec le coach Marc Brys fonctionnait bien. C’est un rôle que je pourrais également remplir au RWDM si le coach me le demande. Je ne veux pas m’imposer d’entrée, des gens étaient là avant et ont réalisé de belles choses, il faut respecter ça. Après, c’est sûr que je vais m’imposer petit à petit dans l’effectif. C’est quelque chose que je fais assez naturellement.”

Joachim Mununga sous le charme

Toujours en contact avec Mercier, Mununga, connaît très bien le nouveau milieu de terrain du RWDM. “Quand vous avez eu ce genre de joueur dans votre équipe, un capitaine, vous essayez toujours de garder le contact”, précise le T2 OHL.

Au moment de lui demander ce qu’il pense de Mercier, l’ancien attaquant se veut aussi précis qu’élogieux. “Xavier Mercier, c’est un talent inconnu du grand public qui se rapproche du génie. C’est un magicien balle au pied. Un joueur qui a ses qualités et bien sûr ses défauts mais à la différence de certains, ses qualités se rapprochent du génie. C’est impressionnant.”

Un talent qu’il a côtoyé au quotidien pendant trois saisons. “C’est un des meilleurs joueurs que j’ai pu avoir à l’entraînement. Je le répète, sa qualité ballon au pied se rapproche du génie et on a pu l’entrevoir à de nombreuses reprises en match, devenant l’un des meilleurs donneurs d’assists de notre championnat. Mais cette qualité ballon au pied, c’est seulement une facette de l’étendue de son talent. Il est capable de beaucoup de choses et il le sait très bien.”

Xavier Mercier et Joachim Mununga. ©belga

Mununga salue également la force de caractère du Français. “Quand on regarde sa carrière, on se rend compte qu’elle est faite de hauts et de bas. Mais ça démontre aussi le parcours de quelqu’un de caractère, qui a surmonté les difficultés, qui est parvenu à s’imposer malgré sa taille et son profil atypique. Il a su se faire une place dans cette jungle grâce à sa force de caractère.”

Et puis il y a eu la rencontre avec Marc Brys. Un coach qui est parvenu à tirer le meilleur du potentiel de Mercier. “Marc Brys a réussi à le faire briller au plus haut niveau. C’est bien d’avoir des artistes dans votre équipe mais encore faut-il réussir à les faire évoluer à leur meilleur niveau. Beaucoup étaient sceptiques suite à l’arrivée de Xavier à OHL mais il est parvenu à s’adapter à la philosophie de Marc. Leur duo fonctionnait très bien. Dans sa carrière, Xavier a rencontré deux coachs qui sont parvenus à tirer le meilleur de son potentiel : Marc Brys et Vincent Euvrard lorsqu’il coachait Louvain en D1B.”

Reste désormais à savoir si Mercier pourra s’exprimer avec la même réussite au RWDM. “Il est capable de beaucoup de choses. C’est un des rares n° 10 à l’ancienne, qui a la faculté d’être un 10 de reconversion. Il est capable de s’adapter à ce que le coach lui demande, reste désormais à savoir s’il retrouvera son meilleur niveau et si le coach du RWDM trouvera la bonne recette. Je lui souhaite, mais après notre match.”

Un titre mais pas beaucoup de minutes en Hongrie

À l’été 2022, Mercier a quitté la Belgique pour une aventure à Ferencvaros, club de Budapest, qui l’a séduit lui et sa famille. Le milieu a compris qu’OH Louvain ne comptait plus sur lui. La destination peut paraître surprenante, d’autant plus pour un joueur dont les qualités créatives avaient déjà été louées à maintes reprises. Reste que Ferencvaros était la seule porte qui s’ouvrait à lui à l’époque.

Le séjour en Hongrie lui a permis de disputer ses premières minutes en compétitions européennes (en qualification pour la Ligue des champions et en Europa League). Dans la capitale du pays de Ferenc Puskás, Mercier a également garni son armoire à trophées, en remportant le titre, le deuxième de sa carrière après celui soulevé avec le Cercle Bruges en D1B.

Le Français s’est rapidement intégré dans le vestiaire. Sur le terrain, il est reparti sur les mêmes bases qu’en Belgique : à la fin du mois d’août, il comptait déjà un but et quatre assists en 259 minutes. Mais le vent a tourné par après. Le courant ne passait pas bien avec le coach russe, Stanislav Cherchesov. De mois de septembre jusqu’à son départ au mois de juillet dernier, Mercier n’a disputé qu’un peu plus de dix heures de jeu, y ajoutant une passe décisive. Pourtant, il participait à tous les entraînements et figurait sur pratiquement toutes les feuilles de matchs.

Quand l’option molenbeekoise s’est présentée à lui (à nouveau, elle était la seule sur la table), Mercier a sauté dans l’avion pour signer un contrat d’une année (+ une en option). Le RWDM n’a même pas dû débourser de somme directement, le deal avec Ferencvaros n’étant basé que sur des bonus à la performance.