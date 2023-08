Les premiers buts du RWDM en D1A, Mercier le maestro, Dwomoh le nouveau récupérateur : ce qu’il faut retenir de OHL-RWDM (1-2)

Les deux premiers buts du RWDM en D1A

Après la débâcle subie la semaine dernière face à Genk malgré quelques occasions intéressantes, l’attaque du RWDM a débloqué son compteur buts. Malgré l’absence de Gueye finalement pas qualifié, les Molenbeekois ont trouvé le chemin des filets via un Biron qui a confirmé les bonnes intentions du week-end précédent. Un caviar de Mercier pour le 1-1 et puis du sang-froid au moment de convertir le penalty obtenu par De Sart.

Mercier le maestro

On attendait beaucoup de Xavier Mercier, le Français n’a pas déçu pour ses retrouvailles avec le club louvaniste. Placé sur le flanc gauche en début de rencontre, il a très rapidement dézoné pour se retrouver tantôt à droite, tantôt en décrochage. Sa vision, sa qualité de balle et sa disponibilité font beaucoup de bien au RWDM. Son assist pour le but égalisateur de Biron était tout simplement splendide. Son apport est indéniable et les Molenbeekois seront rapidement dépendants de l’état de forme de leur nouveau maestro.

Un pressing haut

Même si les Molenbeekois jouaient à l’extérieur, après un premier quart d’heure plus délicat, ils n’ont pas hésité à exercer un pressing haut qui a fortement embêté les Louvanistes. Très souvent, surtout en première période, les Molenbeekois ont récupéré des ballons. Reste désormais à faire les bons choix dans le dernier geste pour les exploiter au mieux.

Dwomoh le récupérateur

Après des prestations en dents de scie durant la préparation, on était curieux de voir Dwomoh à l’oeuvre en championnat. Dans un rôle de récupérateur, il a été à la hauteur des attentes. Une prestation aboutie, très présent dans les duels, il a récupéré beaucoup de ballons et permis au bloc de remonter. Il est resté très calme dans ses interventions et ses reconversions, tout en cherchant souvent la profondeur. En seconde période, il s’est battu sur tous les ballons et son impact a fait du bien à toute l’équipe.

OHL - RWDM 1-2

OHL: Cojocaru, Sagrado (76e Nsingi), Pletinckx, Ricca, Mendyl, Banzuzi, Keita (64e Holzhauser), Schrijvers, Maertens (64e N'Dri), Thorsteinsson, Opoku.

RWDM: Defourny, Le Joncour, Klaus, Heris, Abner, El Ouahdi, Dwomoh, De Sart (96e Diallo), Mercier (72e Sanchez Da Silva), Dailly (88e Abe), Biron.

Arbitre: M. Denil.

Avertissements: Sagrado, Mendyl, Heris, Thorsteinsson, Pletinckx.

Les buts: 18e Sagrado (1-0), 44e Biron (1-1), 48e Biron sur pen. (1-2).