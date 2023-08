Quel système offensif avec Gueye pour le RWDM ?

C’est d’ailleurs vers ce style de jeu que pourrait se tourner le RWDM dans les prochaines semaines puisque samedi, on a souvent vu les Molenbeekois arriver aux abords de la surface et chercher à centrer au point de penalty. Un style de jeu plus compliqué à développer avec un joueur du gabarit de Biron.

Un système à un ou deux attaquants ?

En transférant Makhtar Gueye, le RWDM s’est attaché les services d’un véritable profil de n°9. Un profil rare, que les Molenbeekois ont rarement possédé en leurs rangs ces dernières saisons. Une arrivée qui pourrait aussi permettre au système molenbeekois d’évoluer. Habitués à jouer avec deux flancs rapides et Biron en pointe pour partir dans la profondeur, on imagine que le style de jeu du RWDM évoluera lorsque Gueye sera disponible.

Deux solutions semblent donc s’offrir au coach Caçapa. Le plus probable serait de le voir faire évoluer son système (comme il l’a confié jeudi dernier en conférence de presse) et passer à un schéma tactique avec Gueye et Biron côte à côte. Le Sénégalais pourrait alors servir de point de fixation devant et permettre au Martiniquais de prendre la profondeur. Ou alors le coach conserve le système de jeu actuel, qui a bien fonctionné contre OHL, en plaçant Gueye en pointe et Biron sur un flanc, ce qui pourrait permettre au double buteur du week-end de continuer à exploiter sa pointe de vitesse.





Une chose est certaine, que ce soit un système avec un ou deux attaquants, il y a déjà un joueur qui se fait une joie de servir les deux attaquants, c’est Xavier Mercier qui pourrait voir ses caviars se transformer plus régulièrement en passes décisives avec ces deux profils d’attaquant devant lui. “Makhtar sait marquer des buts, peser sur une défense… Il est grand, costaud et va vite. Il s’est vite intégré et nous nous entendons déjà bien. Il est complémentaire avec Mickaël Biron, qui est un peu plus feu follet. Ça va permettre de mettre des bons ballons à deux joueurs aux styles différents”, se réjouit le maestro français.