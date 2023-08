Zakaria El Ouahdi sur le départ ? “Je ne suis concentré que sur Molenbeek”

Il y a quelques semaines, Zakaria El Ouahdi était dans le viseur de l’Union Saint-Gilloise et d’Heerenveen mais c’est bien du côté de Molenbeek qu’il a repris les entraînements à son retour de la CAN. Auteur d’une bonne prestation la semaine dernière alors que son équipe coulait contre Genk, l’ailier droit du RWDM a vu plusieurs clubs revenir à la charge.

Samedi, des scouts venus de Lens, du RB Leipzig, du PSV et de Feyenoord étaient présents à OHL pour suivre sa prestation. S’il n’a pas évolué à son meilleur niveau, n’offrant pas les déboulés dont il a le secret, Zakaria a tout de même retenu l’attention des recruteurs puisque Lens et Feyenoord semblent plus qu’intéressés par les services du jeune Anversois.

Des rumeurs de départ qui font trembler les supporters, eux qui n’ont pas envie de voir leur chouchou s’envoler vers ailleurs, alors qu’El Ouahdi reste un élément important dans l’effectif du RWDM, qui ne dispose pas d’un autre joueur de ce style dans son effectif.

Zakaria, lui, s’est montré vague au moment d’évoquer ces rumeurs de transfert. “Je ne sais rien, je suis encore à Molenbeek et je ne suis concentré que sur Molenbeek”, a-t-il confié samedi après la victoire contre OHL.