John Textor, propriétaire du RWDM, réaffirme son engagement à Crystal Palace, mais est toujours dans l’impasse : “Des différences philosophiques”

Le club londonien est un des quatre clubs dans lequel est impliqué Textor. Reste que l’influence du boss d’Eagle Group est plus limitée à Selhurst Park, qu’à Lyon, à Botafogo ou à Molenbeek. En 2021, il avait acquis 40 % des parts contre une somme avoisinant les 80 millions €, alors que, au même moment, il s’intéressait à Benfica. Au début de cette année, il a réinjecté 35 millions € pour pouvoir posséder 46 % du capital de Crystal Palace. “Je suis à la limite de ce que je peux acheter, a détaillé l’Américain le mois dernier, dans The Athletic. J’ai 46 % mais une voix sur quatre au conseil d’administration, face à trois personnes qui sont proches. Dès qu’il y a un sujet à l’ordre du jour, c’est à trois contre un. Le club est dirigé par Steve (Parish) et un remarquable directeur sportif (Dougie Freedman – qui conseille souvent Textor), et ils ne m’écoutent pas vraiment concernant les joueurs.”

Il faut croire que ses trois partenaires principaux ne sont pas emballés à l’idée de travailler dans un modèle multi-clubs. Et cette réticence pourrait bien, à terme, faire réfléchir Textor. “Nous sommes séparés par la vision d’une entité multi-clubs, d’un côté, et d’une gouvernance unique, de l’autre, avait confirmé celui qui possède 87 % du capital de l’Olympique Lyonnais, après l’OPA (offre publique d’achat) d’actions du club. Comme il n’y a rien qui puisse faire avancer la discussion, nous ne nous disputons pas, mais je ne m’imagine pas investisseur passif dans la durée. Soit nous prenons les commandes, soit nous installerons notre capital ailleurs, dans un club qui collaborera avec nos autres clubs.”

"Je ne m’imagine pas investisseur passif dans la durée."

Et les Molenbeekois dans tout ça ?

Le nom “Eagle Football” que porte la holding de Textor avait initialement été choisi pour intégrer Benfica et Crystal Palace, dont les surnoms sont, respectivement, As Águias et The Eagles (les aigles). À terme, s’il perd patience, il se pourrait bien que l’homme d’affaires ne soit impliqué dans aucun des deux clubs. S’il venait à se retirer de la formation londonienne, les passages de joueurs de Palace au Machtens se feraient évidemment plus rares. Négocier des prêts comme ceux de Luke Plange, de Jacob Montes ou de Jake O’Brien, que le RWDM espère toujours faire revenir, serait par exemple davantage compliqué.

En revanche, si Textor venait à acquérir un autre club (et la tendance voudrait qu’il soit anglais aussi, rapporte L’Équipe), il s’assurerait forcément que celui-ci soit (plus) ouvert au modèle multi-clubs. Et donc potentiellement plus ouvert à prêter des joueurs au RWDM.