Un duo d’attaque Gueye-Biron pour le RWDM face à Malines ? “Les entraînements donnent envie de les voir jouer ensemble”

La victoire obtenue à OHL a fait du bien au moral des joueurs et du staff du RWDM. Elle a rassuré tout le monde et permis de préparer plus sereinement avant la réception de Malines ce samedi. “Je suis content de cette semaine de travail, vécue dans la bonne humeur. C’est toujours plus facile de travailler quand vous gagnez des matchs”, a confirmé Claudio Caçapa ce jeudi lors du traditionnel point presse.