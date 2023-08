Fred Vanderbiest, le plus molenbeekois des Malinois, revient au RWDM: "De la vaseline sur mes jambes pour mieux tacler sur les terrains gelés"

Avant d’affronter ses anciennes couleurs, l’adjoint de Steven Defour chez les Malinois, revient sur ses liens étroits avec Molenbeek. “Le chapitre n’est pas du tout fermé. Je suis bien à Malines. Mais s’il y a bien un club pour lequel je partirai un jour…”

Vandereycken, Jacobs, Thairet…

”Je combinais avec mon job chez Electrabel”

Ses premières minutes chez les pros, Vanderbiest les a vécues sous les ordres de René Vandereycken en 1997. “J’allais encore à l’école cette saison-là, commence l’infatigable ex-milieu. J’ai encore fait une saison avec Daniel Renders et Guy Vandersmissen, lors de laquelle nous sommes relégués en D2. Ensuite, je suis retourné en Espoirs et je suis allé travailler chez Electrabel.”

L’ancien international chez les jeunes a aussi connu des prêts à Walhain et à l’Union, avant de revenir au RWDM pour sa dernière année de contrat. “C’était avec Ariël Jacobs, l’année où nous gagnons le tour final. Je voulais continuer à combiner mon boulot avec le foot. Histoire de ne pas prendre de risque à 12 mois de la fin de mon bail. J’aurais pu me retrouver sans rien… Je gagnais bien ma vie à l’époque. Jacobs (limogé en fin de saison) m’a permis de continuer chez Electrabel. Nous sommes montés avec Patrick Thairet. En D1, je ne pouvais pas continuer à travailler et nous n’avons pas trouvé d’accord financier. Je suis donc parti à Roulers.”

Vanderbiest courait pour trois dans l’entrejeu.

Bref retour en tant que coach

”Le cœur a parlé”

Vanderbiest a mis un terme à sa carrière de joueur en 2011, à Ostende. Il s’est reconverti rapidement, prenant les rênes du KVO, du Cercle, de l’Antwerp, d’Aris Limassol et puis du Lierse. Si “Fredje” a alors préféré le rôle d’adjoint, il a fait une parenthèse en 2019, pour le RWDM alors qu’il était assistant à Malines. “Je connaissais encore beaucoup personnes. Le club était arrivé à la fin d’un cycle après l’excellent boulot de Dražen Brnčić. L’idée était alors d’insuffler un nouveau vent avec des anciens. Avec le KaVé, nous venions de monter, j’ai voulu réessayer… C’est le cœur qui a parlé. Il y a eu certaines promesses mises en place mais le RWDM, à un moment, était limité sur le plan financier et structurel.”

La porte s’est (ré) ouverte à Malines, où son successeur Bart Janssens a fait long feu. “Durant les fêtes de fin d’année, nous avons décidé de rembobiner de quelques mois. Peut-être que nous aurions pu atteindre le tour final si quelque chose avait été mis en place à la trêve. Puis, il y a eu la pandémie… Ce n’était pas le plus mauvais choix de retourner à Malines.”

Vanderbiest forme un excellent duo avec Defour à Malines. ©GVG

Textor et Dailly

”Avec ma casquette de supporters, je jurerais aussi”

Naturellement, Vanderbiest ne rate pas un épisode. Il a suivi avec attention la querelle entre John Textor et Thierry Dailly, évincé en tant que président. “Dommage qu’ils n’ont pas trouvé de meilleur accord. Il y a toujours deux partis. Si Textor ne serait pas venu, le club serait-il en D1A ? Y aurait-il eu l’apport financier pour attirer des joueurs comme Kylian Hazard, Mickael Biron, Jack O’Brien, etc. ? Je ne sais pas. Thierry a pris des gros risques (financiers) en remettant le club en selle. Il détient toujours 20 % du capital, à sa place je ne les céderais jamais.”

Le Molenbeekois reste toujours supporter dans l’âme aussi. “Quand je mets cette casquette, j’insulterais Textor aussi. Thierry a fait tellement de sacrifices et, au moment où le club revient au sommet, il est mis de côté. C’est un peu la mentalité américaine. Le foot d’aujourd’hui ne tient plus compte des sentiments.”

Ses plus belles frasques

”70 kg de confettis et le casque dans le congélateur”

Quand il chaussait encore les crampons, Vanderbiest courait pour trois dans l’entrejeu. Rugueux, il n’était pas le dernier à tacler. “Oui, quand le terrain était gelé, je mettais de la vaseline pour mieux glisser.”

Ce n’était pas le dernier à jouer des tours à ses coéquipiers non plus. “J’ai une fois mis un casque de mobylette dans le congélateur avant l’entraînement. J’avais oublié et je suis rentré chez moi. Les autres l’ont retrouvé gelé.”

Un côté blagueur qu’il n’a en tout cas pas perdu. “Ici, à Malines, quand un joueur débarque, nous préparons toujours quelque chose. Avec Bijker et Swinkels, nous avons par exemple été acheter 70 kg de confettis pour les verser dans la voiture d’un nouveau. Jusqu’à la fin de la saison, il a retrouvé des confettis dans son ventilateur…”

"Vanden Stock et Verschueren sentaient quand ce n'était pas le moment de faire les malins."

La rivalité avec Anderlecht

”Mon père aurait jeté mes chaussures à la poubelle”

La rivalité entre le RWDM et le RSCA a rythmé sa jeunesse. “C’était intense. Nous donnions toujours tout, mais il y avait quand même une différence de classe. Si ce n’est lors d’une saison ou deux…”

Quand il est encore chez les minimes, Vanderbiest aurait pu signer chez l’ennemi juré. “Jean Collignon (qui était à l’origine de Neerpede) est venu voir mon père dans son café, situé en bas de la rue. Il voulait savoir si je voulais bien aller à Anderlecht. Mon père lui a dit : 'Le jour où il va là-bas, je jette ses chaussures à la poubelle.'”

Celui dont toute la famille est supporter du RWDM a aussi vécu ce fameux épisode du quatrième changement. “C’était contre l’Anderlecht de René Vandereycken, qui venait de quitter Molenbeek. Nous menions 0-2, je suis alors monté alors que nous avions déjà effectué trois changements… Le score est resté le même et le Sporting n’a pas porté plainte. C’était déjà la honte parce que nous jouions avec beaucoup de jeunes. Vanden Stock et Verschueren sentaient quand ce n’était pas le moment de faire les malins sur tapis vert.”