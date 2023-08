Igor De Camargo évoque ses premiers pas comme T2 au RWDM et ses retrouvailles avec Malines : “Je ne pouvais ouvrir ce nouveau chapitre qu’à Molenbeek”

Igor, comment se déroulent vos premiers pas dans le costume d’adjoint ?

”Tout se passe très bien pour l’instant. C’est une belle opportunité d’être à Molenbeek pour commencer ma carrière d’entraîneur. La communication entre les membres du staff est très bonne, j’apprends à mieux connaître le coach jour après jour.”

Avez-vous été surpris lorsque la direction du RWDM vous a proposé ce poste ?

”J’ai peut-être été surpris sur le moment car je savais que le championnat allait débuter. J’étais encore au Brésil, où j’ai pris le temps de me reposer après avoir mis un terme à ma carrière de joueur. J’avais dit que je prendrais un an pour me ressourcer, réfléchir à mon avenir et puis au terme de cette année écoulée, la proposition du RWDM est arrivée et c’est parti à nouveau. Cette fois-ci, dans l’autre vestiaire.”

Qu’est-ce qui vous a motivé à relever ce nouveau défi ?

”J’ai toujours eu cette ambition de devenir coach, de connaître ce vestiaire, de voir les choses différemment. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un communicateur et que j’avais envie de me lancer dans cette voie.”

Cette proposition intervient-elle un peu plus tôt que prévu dans votre plan de carrière ?

”Je m’étais donné un an, elle est donc arrivée au bon moment.”

Qu’est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans le staff alors que vous avez joué avec certains éléments de ce noyau ?

”Ça ne change pas grand-chose. Quand je suis arrivé comme joueur, il y avait déjà beaucoup de respect pour le joueur De Camargo et aujourd’hui, je ressens le même respect pour le coach adjoint que je suis devenu. Les joueurs savent que je suis là pour les aider, pour apprendre et surtout pour partager mon expérience. 22 ans dans le monde du football, je pense que ça compte.”

Quelle est votre relation avec le coach Claudio Caçapa ?

”Je ne le connaissais pas personnellement avant, nous sommes un nouveau staff et nous devons apprendre à nous découvrir. Mais c’est quelqu’un de très droit, de correct, dont le palmarès parle pour lui. Quelqu’un qui dit les choses comme elles doivent être dites.”

De votre côté que souhaitez-vous apporter dans votre rôle d’adjoint ?

”Mon expérience. Je veux aider le staff à mettre en place des choses qui peuvent permettre à l’équipe de gagner des matchs. Tout le monde connaît ma carrière de joueur et je veux désormais mettre en pratique tout ce que j’ai appris tout au long de ma carrière.”

Molenbeek, c’était le meilleur endroit possible pour débuter ce nouveau chapitre dans votre vie ?

”Je ne pouvais ouvrir ce nouveau chapitre qu’à Molenbeek. C’est très bien de commencer ici, dans un club que je connais très bien et qui doit grandir pour se maintenir en D1A. C’est très bien de commencer par ce genre de processus, qui va me permettre de beaucoup apprendre. Je suis désormais dans un club de D1A, qui doit reconstruire pas mal de choses mais qui affiche de belles ambitions.”

Le RWDM en D1A, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

”J’ai connu ce stade en D1 lorsque je suis arrivé au FC Brussels en janvier 2005. Ça fait un sacré bout de temps, mais c’était le même stade, pratiquement les mêmes supporters et surtout la même euphorie dans les tribunes. Avec désormais trois équipes en D1, c’est tout Bruxelles qui est en fête.”

La fête, vous l’avez connue samedi dernier avec cette victoire acquise à OHL. Une belle réponse après la lourde défaite contre Genk ?

”Contre Genk, il y avait la pression du premier match, celle du retour du club en D1A et en plus de ça, nous attaquions directement par le vice-champion de Belgique. Ça n’a pas été évident à gérer mais la réponse à Louvain a été à la hauteur. C’était beau à voir. En tant que staff, nous travaillons chaque jour pour améliorer les conditions pour les joueurs et c’est ce que nous allons continuer à faire, pour revivre de tels moments.”

Le maintien est l’objectif. Mais le RWDM peut-il surprendre et faire bien mieux ?

”Je pense bien. Le mercato n’est pas encore terminé et j’espère que nous pourrons montrer notre vraie force lorsqu’il sera clôturé. Mais nous avons déjà montré de belles choses avec ce noyau et nous aurons pour ambition de nous faire respecter par n’importe quel adversaire. Le mercato n’est pas encore terminé, je suis persuadé que la direction va continuer à bien travailler au cours des prochaines semaines.”

Samedi, vous recevrez Malines. Un autre club important dans votre carrière, avec lequel vous avez remporté un titre de champion en D1B et une Coupe de Belgique. Quel souvenir gardez-vous de cette période ?

”Un souvenir fantastique. Quand je suis arrivé, le club évoluait en D1B mais dès la première saison, nous avons acté notre montée en D1A et nous avons remporté la Coupe de Belgique. J’ai vécu des merveilleux moments à Malines mais remporter cette coupe à l’âge de 36 ans, après avoir tenté quelques fois de la gagner avec d’autres clubs, ça a tout simplement été magnifique.”

Igor De Camargo a remporté la Coupe de Belgique avec Malines en 2019. ©belga

Un moment gravé à jamais dans votre mémoire ?

”Un moment inoubliable, une victoire contre Gand après avoir été menés au score. Ça a été une belle victoire sur le terrain et un moment exceptionnel partagé avec de merveilleux supporters. J’ai toujours été surpris par ce public malinois lorsque j’étais dans le camp adverse et j’ai eu le bonheur de les côtoyer pendant trois ans.”

L’une des caractéristiques de Malines, c’est aussi cette grinta présente année après année.

”Ça fait partie de l’ADN malinois. Il y a cette envie de s’arracher lors de chaque match, pour un club qui évolue bien au fil des années.”

À quel genre de match vous attendez-vous samedi ?

”Un match ouvert car Malines est une équipe qui aime jouer au football, tout comme nous. Nous avons pas mal de techniciens au sein de notre effectif et je m’attends à une rencontre ouverte, avec beaucoup de contres et d’occasions de but. De notre côté, il sera important de confirmer notre bonne prestation à Louvain.”