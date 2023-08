Fred Vanderbiest est le T2 de Steven Defour à Malines : “La mentalité des joueurs a changé, j’ai parfois du mal avec ça”

Mal payés quand même. Les Malinois auraient probablement mérité de prendre plus qu’un point sur six. Au Club Bruges, le KaVé loupe deux grosses occasions en fin de match pour faire basculer le match en sa faveur. À La Gantoise, Rob Schoofs a vu son penalty être stoppé par Davy Roef. “Nous avons démarré avec un nouveau projet et une nouvelle façon de jouer, ça prend un peu de temps, explique Fred Vanderbiest, T2 de Malines. Notre programme du début était compliqué. Sans compter que Mory Konaté et William Togui ne sont pas encore qualifiés. Il faut voir au-delà du bilan chiffré. Nous aurions pu avoir trois ou quatre points de plus et un trophée en poche.”