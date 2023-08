Un collectif solide et une première clean-sheet

Entre le premier match contre Genk et celui de ce samedi face à Malines, le RWDM s’est montré transfiguré. Finie la défense passoire, place à une équipe solide sur le plan collectif. De la solidarité, de l’envie, de l’impact et de l’intelligence dans le placement, pas étonnant que le RWDM ait pu s’offrir sa première clean-sheet de la saison. Klaus était parfait dans son placement, Heris très hargneux, Le Joncour en progrès alors que El Ouahdi et Abner ont réalisé d’excellents replis défensifs. Sans oublier l’excellent travail du milieu de terrain.

Gueye va faire du bien au RWDM, Rikelmi a surpris

Monté au jeu un peu à la surprise générale, Rikelmi a été une excellente surprise de cette rencontre. Une roulette sur sa première touche de balle, de la disponibilité, de la vivacité, son rôle d’électron libre a fait du bien à toute l’équipe. À revoir.

On attendait aussi Gueye ce samedi. S’il a débuté sur le banc, sa montée au jeu a laissé entrevoir de bonnes choses pour la suite. De l’envie, beaucoup de courses et un rôle de pointe qui soulage tout le monde. À commencer par Biron qui peut se permettre de tourner autour du grand attaquant sénégalais.

Textor heureux

Absent lors du premier match à domicile contre Genk, John Textor était bel et bien présent samedi au stade Machtens. Un président heureux qui a félicité les joueurs dans le couloir les ramenant vers le vestiaire. Nul doute que cette prestation lui a apporté beaucoup de satisfactions et, espérons-le, l’envie d’apporter encore plus de qualité à un groupe en nette progression.