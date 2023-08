Rikelmi, la surprenante touche brésilienne du RWDM : “C’est un joueur atypique”

Ce n’est plus le joueur que l’on a connu la saison dernière et s’il livre des prestations à la hauteur de celle de samedi, il pourrait rapidement devenir le chouchou du public. “C’est un joueur atypique, doté d’énormes qualités techniques. Il n’était pas qualifié lors des deux premiers matchs mais était enfin disponible ce week-end. J’avais l’idée de le faire débuter comme titulaire mais je ne l’ai pas fait. À la mi-temps, j’ai senti que j’avais besoin d’un joueur capable de garder le ballon, de donner de bonnes passes et de créer des espaces. Il pourrait recevoir plus de temps de jeu dans le futur s’il continue à bien évoluer”, a commenté Caçapa.

